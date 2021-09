Ngày 2/9, các địa phương tiếp tục ghi nhận các ca mắc COVID-19. Bên cạnh tăng cường công tác xét nghiệm sàng lọc COVID-19, các địa phương đã triển khai công tác tiêm vắc xin đợt 7 cho người dân.

TP.VŨNG TÀU: GHI NHẬN 13 CA MẮC COVID-19

Tính từ 18 giờ ngày 1/9 đến 18 giờ 2/9, TP.Vũng Tàu ghi nhận 13 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca mắc ngoài cộng đồng và 8 ca trong khu phong tỏa và khu cách ly tập trung. Trong 5 ca mắc cộng đồng, có 3 ca xét nghiệm khu nguy cơ tại phường 10 và 2 ca có triệu chứng xét nghiệm nhanh dương tính tại Trạm Y tế phường 8 vào ngày 1/9.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân trên địa bàn phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, chiều 2/9. Ảnh: HUYỀN TRANG

Liên quan đến ổ dịch tại phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, đến chiều 2/9, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 phường Thắng Nhất cho biết, đã xác định 29 trường hợp có kết quả RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2; truy vết và đưa đi cách ly 118 F1. Trong đó, có 27 ca mắc liên quan đến 3 trường hợp ngoài cộng đồng xét nghiệm dương tính tại các phòng khám và 2 ca mắc mới phát sinh chưa rõ nguồn lây.

Từ 19 giờ ngày 1/9 đến 19 giờ ngày 2/9, lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu đã kiểm tra 5.131 phương tiện. Qua kiểm tra đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 164 trường hợp với số tiền 301 triệu đồng.

TP.BÀ RỊA: 2 CA MẮC COVID-19 GHI NHẬN NGOÀI CỘNG ĐỒNG

Tính từ 16 giờ ngày 1/9 đến 16 giờ ngày 2/9, TP.Bà Rịa ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng tại phường Long Toàn.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca bệnh nói trên. TP.Bà Rịa đang dồn lực, tập trung cho công tác khống chế, ngăn chặn chuỗi lây nhiễm trên địa bàn phường Long Toàn. Hiện trên địa bàn phường có 4 khu vực phong tỏa gồm: Tổ dân cư số 7, 8, 9 (khu phố 1); tổ dân cư số 1 (khu phố 2) và tổ dân cư số 1,2,3,4 và một phần tổ dân cư số 5 (khu phố 3).

Chiều 2/9, Trung tâm Y tế TP.Bà Rịa đã thành lập các tổ lưu động để triển khai tiêm vắc xin AstraZeneca phòng COVID-19 cho 680 người dân từ 18 tuổi trở lên trong các khu vực phong tỏa ở phường Long Toàn.

TX. PHÚ MỸ: 3 CA MẮC COVID-19 LÀ TÀI XẾ

BCĐ Phòng, chống dịch COVID-1 TX. Phú Mỹ cho biết, trong ngày 2/9, trên địa bàn TX. Phú Mỹ ghi nhận 6 ca mắc COVID-19; trong đó 3 ca là tài xế xe chở hàng.

Lực lượng chức năng phong tỏa chợ Mỹ Thạnh (phường Mỹ Xuân). Ảnh: MINH TÂM

Cụ thể, 1 ca ngoài cộng đồng là tài xế của Công ty Cổ phần F.A (KCN Gò Dầu, tỉnh Bình Dương) sau khi trở về nhà tại ấp 6, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ, người này được phát hiện dương tính qua test nhanh tại Phòng khám đa khoa Vạn Thành, phường Phú Mỹ. 3 ca trong khu cách ly tập trung là những người có liên quan đến chuỗi lây nhiễm khu phố Mỹ Thạnh và khu phố Phước Lập (phường Mỹ Xuân). 2 ca bệnh khác được phát hiện tại chốt kiểm soát QL 51 là tài xế H.M.N ngụ tại phường Thuận An (tỉnh Bình Dương) đến kho hàng của Công ty K.T Phú Mỹ (PFG), tại KCN Phú Mỹ II, khi đến chốt QL 51 test nhanh và PCR có kết quả dương tính và tài xế N.P.Q lái xe tải di chuyển từ Quận 11, TP. Hồ Chí Minh dự kiến đi về xã Hòa Long, TP. Bà Rịa để chở rau củ, khi dừng lại chốt kiểm dịch QL 51 được test nhanh và PCR cho kết quả dương tính.

HUYỆN LONG ĐIỀN: GHI NHẬN 8 CA MẮC COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐ) huyện Long Điền, từ 12 giờ ngày 1/9 đến 12 giờ ngày 2/9, huyện Long Điền ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm sàng lọc trong khu cách ly tập trung các khu vực phong tỏa tại TT. Long Hải. Toàn bộ các ca F0, F1 trên địa bàn huyện đã được đưa đi điều trị, cách ly tập trung.

Trong ngày, huyện Long Điền đã triển khai lấy 2.875 mẫu gộp PCR đối với hộ gia đình tại các KP Hải Bình, Hải Hòa, Hải Lộc (TT. Long Hải); 6.034 mẫu gộp PCR đại diện hộ gia đình tại xã Phước Hưng và 2.583 mẫu gộp PCR đại diện hộ gia đình tại xã An Ngãi.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân KP Hải Phong 2, TT.Long Hải (huyện Long Điền). Ảnh: ĐINH HÙNG

Trưa 2/9, huyện Long Điền đã hoàn thành việc hỗ trợ gói nhu yếu phẩm cho 11.500 hộ dân thuộc 12 khu phố trên địa bàn TT. Long Hải để người dân yên tâm “ai ở đâu ở đó” không được ra đường.

HUYỆN XUYÊN MỘC: GHI NHẬN 2 CA MẮC COVID-19

Huyện Xuyên Mộc, từ 12 giờ ngày 1/9 đến 12 giờ ngày 2/9, địa phương này ghi nhận 2 ca mắc mới trong khu cách ly Trường THCS Bàu Lâm và Trường THCS Bưng Riềng.

Trong ngày huyện tổ chức truy vết 45 trường hợp F1, 9 F2. Đồng thời test nhanh COVID-19 cho 270 người và lấy 113 mẫu đơn xét nghiệm RT-PCR cho người cách ly tại nhà có triệu chứng nghi ngờ, sàng lọc cộng đồng khu phong tỏa, các chốt kiểm soát, cảng cá Bình Châu. Kết quả không phát hiện ca bệnh.

Lực lượng chức năng của huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Qua đó lập biên bản, ra quyết định xử phạt 41 trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết, với số tiền 42 triệu đồng.

Công tác triển khai tiêm vắc xin đợt 7 cho người dân trên địa bàn đang được khẩn trương thực hiện. Theo chính quyền địa phương, huyện triển khai tiêm phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế. Đến nay, Xuyên Mộc đã hoàn thành tiêm 19.873 liều (mũi 1) và 1.886 liều (mũi 2) cho người dân, không ghi nhận trường hợp bị tai biến sau tiêm.

HUYỆN CHÂU ĐỨC, ĐẤT ĐỎ: KHÔNG CÓ CA NHIỄM MỚI

Trong ngày 2/9, trên địa bàn huyện Châu Đức không ghi nhận ca mắc mới. Thực hiện công tác truy vết trong ngày, toàn huyện cũng đã truy vết 6 F1, 67 F2 và 41 F3.

Huyện Châu Đức đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trong tất cả các khu cách ly trên địa bàn huyện. Tổ chức tiêm vắc xin mũi 2 cho hơn 1.200 người làm nhiệm vụ tuyến đầu và mũi 1 cho 670 người là cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT; Trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị giáo dục ngoài công lập.

Lực lượng chức năng huyện Châu Đức đã xử phạt 4 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền 6 triệu đồng.

Huyện Đất Đỏ tiếp tục tiêm vắc xin đợt 7 cho người dân theo số lượng vắc xin được phân bổ. Trong ảnh: Nhân viên y tế huyện Đất Đỏ tiêm vắc xin cho người dân. Ảnh: VÂN ANH

Ngày 2/9, trên địa bàn huyện Đất Đỏ tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới; tình hình dịch đã cơ bản được kiểm soát.

Nhằm kiểm soát dịch, huyện tiếp tục duy trì hoạt động 4 tổ tư vấn sức khỏe trong khu cách ly và 1 tổ tư vấn sức khỏe cộng đồng; các tổ đi chợ hộ, tổ hỗ trợ y tế, tiếp nhận thông tin hỗ trợ về an sinh xã hội tại các xã, thị trấn. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, thực hiện giãn cách trên địa bàn thị trấn Phước Hải, đặc biệt là tại khu phong tỏa KP Lộc An, một phần KP Hải Sơn; tổ chức truy vết, xét nghiệm và lập phương án hỗ trợ công tác an sinh xã hội đối với khu phong tỏa.

Huyện triển khai tiêm vắc xin đợt 7 theo số lượng được phân bổ 1.700 liều trong 2 ngày 2 và 3/9.

HUYỆN CÔN ĐẢO: DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT DỊCH TRONG ĐIỀU KIỆN GIÃN CÁCH CHỈ THỊ 15

Ngày 2/9, huyện Côn Đảo tiếp tục duy trì tốt các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực Cảng Bến Đầm và Cỏ Ống; kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch của các tàu, ghe vận chuyển hàng hóa.

Các tổ, đội liên ngành phòng chống COVID-19 huyện cũng tăng cường kiểm tra người dân, ngư dân về việc chấp hành quy định tạm dừng tàu cá xuất bến trên địa bàn huyện Côn Đảo.

NHÓM PV THỜI SỰ