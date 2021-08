Hỗ trợ người dân theo Nghị định 68 đạt tỷ lệ 100%

Báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh cho biết, qua rà soát thống kê, sở đã đã trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ cho 42.978 người thuộc 8 nhóm đối tượng theo Nghị 68/NQ-CP với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 51,33 tỷ đồng. Tính đến chiều 5/8, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 38.078 người, với tổng kinh phí 43,7 tỷ đồng. Trong đó, huyện Xuyên Mộc (được phê duyệt ngân sách hỗ trợ gần 2,8 tỷ đồng) và huyện Long Điền (được phê duyệt hỗ trợ hơn 2,35 tỷ đồng) đã thực hiện chi trả đạt 100%. Tiếp theo là các địa phương: huyện Châu Đức đã chi trả đạt tỷ lệ 89,55%; TX. Phú Mỹ đạt tỷ lệ 81,37%; TP. Bà Rịa đạt 64,25%; huyện Đất Đỏ đạt 49,82%; huyện Côn Đảo đạt 30,81%. Riêng TP. Vũng Tàu chưa thống kê tỷ lệ chi trả.

TP. Vũng Tàu có số người được hỗ trợ nhiều nhất (8.316 người). Tổng kinh phí được phê duyệt là hơn 8,3 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng Phòng LĐTBXH TP. Vũng Tàu cho biết, tính đến ngày 5/8, đã có 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19; trẻ em hoàn thành cách ly; người bán vé số… đã được chi trả hỗ trợ. Người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thành phố đang thực hiện chi trả. Theo bà Nga việc chi trả chậm là do chiều 3/8, TP. Vũng Tàu mới nhận được quyết định chi hỗ trợ của UBND tỉnh. Hơn nữa, TP. Vũng Tàu có nhiều khu vực bị phong tỏa, nên việc đến trao tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn; một số người dân khi nhận tiền hỗ trợ không đủ hồ sơ; một số khác đề nghị qua giãn cách xã hội mới nhận tiền…

Ngày 5/8, lãnh đạo TP. Vũng Tàu đã họp và yêu cầu các xã, phường cam kết đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ cho các đối tượng thuộc Nghị quyết 68 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

SONG THƯ