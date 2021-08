Trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn trên địa bàn TX. Phú Mỹ

Sáng 5/8, Ban Chỉ huy Quân sự TX. Phú Mỹ đã tổ chức trao tặng 250 phần quà (mỗi phần gồm 10kg gạo, rau, củ, quả) cho người lao động khó khăn, thất nghiệp đang sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường Tân Phước (TX. Phú Mỹ).

Người dân sống ở các phòng trọ trên địa bàn phường Tân Phước đến nhận gạo, rau, củ, quả do Ban Chỉ huy quân sự TX. Phú Mỹ tặng.

Tính từ đầu tháng 7 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự TX. Phú Mỹ đã hỗ trợ hơn 3.000 phần quà để 10 phường, xã trên địa bàn TX. Phú Mỹ trao cho các hộ khó khăn, người lao động ở tại các khu nhà trọ. Kinh phí tặng quà do cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự TX. Phú Mỹ và các nhà hảo tâm đóng góp.

Ban Chỉ huy Quân sự TX. Phú Mỹ còn tặng quà đột xuất cho các trường hợp đặc biệt khó khăn, các hoàn cảnh thương tâm cần giúp đỡ ngay; thực hiện ATM gạo nghĩa tình; gian hàng 0 đồng lưu động; chuyến xe nghĩa tình…

* Cùng ngày, Công an phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ) và các Tổ dân quân tự vệ trên địa bàn phường đã tổ chức trao 140 phần quà gồm gạo, mì gói, nước mắm, dầu ăn, rau, củ quả cho 140 hộ dân khó khăn sống ở khu vực chân núi Ông Trịnh, khu vực sông Thị Vải…

Công an phường Phước Hòa tặng quà cho những hộ dân khó khăn sống ở khu vực chân núi Ông Trịnh.

Đây là chuyến trao quà thứ 9 của Công an phường Phước Hòa. Đơn vị này đã trao tặng 1.300 phần quà cho người dân khó khăn, người lao động thất nghiệp trên địa bàn phường. Kinh phí trao tặng quà do cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phước Hòa và các nhà hảo tâm đóng góp.

Tin, ảnh: QUANG VŨ