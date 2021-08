Vùng đỏ vẫn "nóng"

Các vùng đỏ trên địa bàn TP. Vũng Tàu như phường 10, 11, 12 được nhận định có nguy cơ rất cao khi vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19. Trong đó, nhiều khu phong tỏa trong thời gian dài chưa thể dỡ cách ly y tế do còn phát sinh ca mắc mới.

Đoàn công tác do ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu (hàng đầu) làm Trưởng Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu phong tỏa hẻm 1013, đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu. Ảnh: DIỄM QUỲNH

Xuất hiện ca bệnh không triệu chứng

Sáng 9/8, ông N.T.D. (SN 1983, ngụ 1216/59/M1, đường 30/4, phường 12, TP. Vũng Tàu) là tài xế tự do đến test nhanh tại Bệnh viện Vũng Tàu và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý, bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng. Ông Lương Đức Đông, Chủ tịch UBND phường 12 cho hay, ngoài ông D., trong 1 tuần gần đây, phường cũng có 2 ca mắc COVID-19 được phát hiện khi bệnh nhân tự đi xét nghiệm nhanh ở cơ sở y tế, không có triệu chứng, không cùng chuỗi lây nhiễm tại địa phương. Đến nay, phường ghi nhận 90 ca mắc COVID-19.

Với 290 ca mắc, phường 11 vẫn là vùng đỏ có nguy cơ rất cao. Điển hình như hẻm 1013, đường 30/4 (phường 11) bị phong tỏa từ ngày 9/7, đến nay vẫn chưa được gỡ bỏ do liên tục phát hiện các ca mắc mới. Gần đây nhất, ngày 3/8, trong khu vực hẻm này có 2 ca mắc COVID-19.

Trong khi đó, tại phường 10, từ 2.600 mẫu xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ cư dân các tổ: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 (thuộc khu phố 3) do liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng chưa xác định nguồn lây, đã có 2 ống gộp (gộp 15 và gộp 3) cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Địa phương đã lấy mẫu RT- PCR đơn cho những người thuộc danh sách 2 ống gộp này gửi về CDC tỉnh và đang chờ kết quả.

Khắc phục tình trạng “ngoài chặt, trong lỏng”

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch UBND phường 10 cho biết, phường tập trung nhiều khu nhà trọ, có đông người lao động tự do. Các ca mắc COVID-19 ghi nhận trong cộng đồng từ đầu tháng 8 đến nay có chung đặc điểm là sinh sống ở phòng trọ hoặc là lao động tự do, ý thức tuân thủ giãn cách xã hội chưa nghiêm nên có nguy cơ lây lan rộng. Đơn cử, 2 ca mắc COVID-19 tại khu phố 3, phường 10 vào ngày 5/8 là ông T.V.L. và ông O.V.H. đều làm nghề đánh bắt hải sản. Vợ ông T.V.L. cũng được xác định mắc COVID-19, làm nghề buôn bán hải sản và có tiếp xúc với nhiều người hàng xóm, mua rau, đồ khô ở tiệm tạp hóa - nơi có đông người mua hàng trong cùng một xóm. Các con của ông T.V.L. đã có kết quả RT-PCR dương tính và cũng tiếp xúc với nhiều trẻ em gần nhà.

Bà Đoàn Thị Thu Giang, Bí thư Đảng ủy phường 11 cũng cho rằng, trên địa bàn phường có nhiều phòng trọ tập trung đông người lao động. Lực lượng chức năng phường liên tục nhắc nhở, nhưng do chưa thật sự tự giác trong chấp hành Chỉ thị 16 của người dân nên có tình trạng lây lan dịch trong khu vực phong tỏa. “Diễn biến dịch trên địa bàn rất phức tạp. Phường có tới 2.572 hộ tạm trú. Trong đó, nhiều người dân làm việc tại các cảng cá và lao động tự do ở phòng trọ, một số chủ phòng trọ ý thức chưa cao, không thực hiện khai báo lưu trú với cơ quan công an địa phương gây khó khăn trong công tác truy vết”, bà Giang cho biết.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, thời gian qua, các lực lượng chức năng của thành phố thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra đột xuất; các tuyến đường đều có các chốt, trạm kiểm tra, xử phạt nghiêm nhiều trường hợp vi phạm Chỉ thị 16. Tuy nhiên, một bộ phận người dân ý thức chưa cao, ra đường không cần thiết. Thời gian tới, các địa phương cần tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, để người dân hiểu, tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng; phát huy vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ dân cư để thực hiện tốt Chỉ thị 16 trong nhân dân, đồng thời xử phạt mạnh tay với những trường hợp cố tình vi phạm nhằm giảm thiểu các ca mắc COVID-19 mới.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu thẳng thắn nhìn nhận có tình trạng “ngoài chặt, trong lỏng”, xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 không rõ nguồn lây. “Do đó, địa phương tiếp tục phong tỏa diện rộng ở các khu vực nguy cơ cao, giảm mật độ giao lưu, hạn chế người dân ở khu vực vùng đỏ, không ra đường sau 18 giờ, đề xuất cho phép được truy xuất điện thoại để điều tra các trường hợp ca mắc không rõ nguồn lây...”, ông Khoa nói.

MINH THANH - HUYỀN TRANG