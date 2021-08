Siết "chặt trong, chặt ngoài" các khu phong tỏa

16/17 xã, phường tại TP. Vũng Tàu đã có ca mắc COVID-19. Trong đó, có một số ca bệnh trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, TP. Vũng Tàu tiếp tục xét nghiệm diện rộng cho người dân các phường nguy cơ rất cao và nguy cơ cao để sàng lọc F0. Đồng thời, thành phố cũng tăng cường kiểm soát, bảo đảm “chặt trong, chặt ngoài” tại các khu phong tỏa.

Lực lượng tình nguyện viên phường Thắng Nhì hỗ trợ giao thực phẩm thiết yếu cho người dân trong khu phong tỏa tại khu phố 3. Ảnh: DIỄM QUỲNH.

Ngày 13/8, UBND TP. Vũng Tàu ban hành kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng RT-PCR với 261.018 người dân trên địa bàn từ 13 đến 23/8. Theo đó, người dân sinh sống tại các vùng nguy cơ cao xung quanh cách vùng phong tỏa, các cảng cá, các phòng trọ thuộc các phường: Thắng Nhì, 5, 11 và nơi tập trung ca bệnh ở chung cư và khu đô thị Chí Linh thuộc phường 10 và Nguyễn An Ninh. Trong đó, khu vực nguy cơ rất cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ 3-5 ngày/lần tại nhà theo hình thức mẫu gộp 3 hoặc 5 cả gia đình; khu vực nguy cơ cao lấy mẫu toàn bộ người dân 7 ngày/lần tại nhà theo mẫu gộp cho các thành viên trong gia đình; các phường nguy cơ sẽ xét nghiệm tầm soát, lấy mẫu đại diện thành viên của gia đình. Đồng thời thực hiện xét nghiệm 3 ngày/lần các trường hợp các tại các cơ sở khám chữa, bệnh, cơ sở sản xuất, kinh doanh, KCN, người trực tiếp cung cấp thực phẩm thiết yếu; tầm soát 100% các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp đến bệnh viện, khám hoặc tại cộng đồng.

Thắt chặt các khu phong tỏa

Phường Thắng Nhì có 3/9 khu phố bị phong tỏa vì có ca mắc COVID-19. Trong đó, khu phố 3 được đánh giá “nguy cơ rất cao”. Để kiểm soát chặt hơn khu vực này, phường đã bố trí thêm chốt trực từ 0 giờ ngày 9/8. Lực lượng tại chốt chia thành 4 ca, trực 24/7.

Bà Võ Thị Bích Thảo, Bí thư Chi bộ Khu phố 3, phường Thắng Nhì cho hay, khu phố có 937 hộ với 3.190 dân. Phần lớn người dân ở khu phố là lao động tự do, người tạm trú thuê phòng trọ, chưa thực hiện nghiêm quy định giãn cách và 5K. Khu phố 3 có 52 ca F0 nên lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân “ai ở đâu, ở yên đấy”; tổ chức đội hình tình nguyện viên giao nhu yếu phẩm tận nhà cho người dân. “Lực lượng tình nguyện viên mặc đồ bảo hộ hỗ trợ chuyển hàng đến tận cửa cho người dân. 10 tổ COVID-19 cộng đồng cùng các đoàn thể khu phố hỗ trợ mua nhu yếu phẩm thiết yếu để người dân an tâm thực hiện nghiêm giãn cách trong khu phong tỏa. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xử phạt các trường hợp ra khỏi nhà đến điểm chốt nhận hàng. Chỉ tính riêng trong ngày 13/8, công an phường đã lập biên bản 10 trường hợp ra khỏi nhà đi lấy hàng hóa”, bà Thảo cho biết thêm.

Tương tự, ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch UBND phường 10 cho biết, trước nguy cơ lây lan dịch, chính quyền địa phương đã lập hàng rào chắn ở phía ngoài để giảm thiểu lượng shipper vào các khu vực phong tỏa chung cư Seaview 1. Địa phương cũng phối hợp với Ban Quản lý chung cư thành lập Tổ tình nguyện viên giao hàng trong chung cư, tránh nguy cơ lây lan mầm bệnh khi dùng chung thang máy.

Phường 11 có 6 khu vực phong tỏa, trong đó có hẻm 1013 đường 30/4 đã phong tỏa từ 9/7 đến nay chưa thể gỡ phong tỏa do còn phát sinh ca mắc mới. Bà Đoàn Thị Thu Giang, Bí thư Đảng ủy phường 11 cho hay, ngoài các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử phạt các hành vi vi phạm trong khu phong tỏa, đồng thời yêu cầu các gia đình ký cam kết tuân thủ Chỉ thị 16 và thực hiện nghiêm 5K, chịu trách nhiệm nếu xảy ra trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lãnh đạo TP. Vũng Tàu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp như thắt chặt phong tỏa kể từ đêm 12/8 đến ngày 25/8; không để người dân trong các khu phong tỏa tự do đi lại quanh khuôn viên nơi ở, tụ họp giao lưu giữa các gia đình lân cận; nghiêm cấm các trường hợp phải cách ly tập trung tự do đi lại giao lưu giữa các phòng, tụ họp ngoài hành lang. Các chốt trực phải kiểm soát việc đi lại của mọi người dân, bằng mọi phương tiện. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết, thành phố đang nghiên cứu đề xuất đóng cửa siêu thị sau 18 giờ hàng ngày; yêu cầu người dân hạn chế ra đường sau 18 giờ. Các phường, xã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát việc giãn cách xã hội, hoạt động đi lại trên địa bàn, dưới sự hỗ trợ, tăng cường lực lượng của công an và Ban CHQS thành phố; chấm dứt ngay tình trạng có “chốt” nhưng không có “chặn”. Song song đó, lãnh đạo thành phố cũng thường xuyên kiểm tra các địa phương; xem xét xử lý trách nhiệm lãnh đạo phường, xã nếu xảy ra lơ là trong phòng, chống dịch.

MINH THANH - HUYỀN TRANG