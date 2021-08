Khẩn trương ngăn chặn nguồn lây trong cộng đồng

Từ đầu tháng 8 đến nay, TP. Vũng Tàu liên tục ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nhưng không rõ nguồn lây và có nguy cơ lây lan rộng. Trước diễn biến này, ngày 8/8, lãnh đạo TP. Vũng Tàu đã khảo sát các vùng nguy cơ rất cao nhằm khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng để nhanh chóng khống chế ổ dịch.

Nhân viên y tế lấy mẫu test SARS-CoV-2 cho người dân lô B, chung cư Lakeside. Ảnh: DIỄM QUỲNH

NHIỀU CA MẮC KHÔNG RÕ NGUỒN LÂY

Ngày 3/8, sau khi ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, sinh sống tại khu nhà trọ 54/3 (Trần Xuân Độ, khu phố 3, phường Thắng Nhì), BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 phường đã phong tỏa tạm thời khu vực này với 12 hộ, 46 người. Ngày 5/8, phường đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong hẻm 54, kết quả có 27 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Cũng trong ngày 5/8, phường Thắng Nhì tiếp tục phong tỏa hẻm 26/4 (Trần Xuân Độ) do liên quan đến ca mắc COVID-19 là bà V.T.T. (SN 1981, ngụ số 26/4, Trần Xuân Độ), làm nghề bốc xếp hải sản ở Cảng Bến Đá (phường 5).

Ông Võ Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy phường Thắng Nhì cho hay, bà T. ngụ tại khu nhà trọ 54/3 (Trần Xuân Độ). Ngày 3/8, hẻm này bị phong tỏa nên bà T. đến nhà mẹ ruột tại nhà trọ 26/4 (Trần Xuân Độ) và được phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 5/8. Tính đến sáng 8/8, trên địa bàn phường có 7 khu vực phong tỏa với 64 ca mắc COVID-19. Đáng lo ngại là từ 28/7 đến nay, phường Thắng Nhì ghi nhận số ca F0 tăng mạnh với 38 ca, trong đó 32 ca tại hẻm 54 (Trần Xuân Độ) - đã được phong tỏa vào ngày 5/8.

Sáng 7/8, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 phường Nguyễn An Ninh đã phong tỏa 3 block chung cư A1, A2 và B liền kề, với 533 hộ, hơn 2.400 nhân khẩu do liên quan đến trường hợp ông Đ.K.T. (SN 1957, ngụ tại lô A1, chung cư Lakeside) tử vong, sau đó xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ông T. có tiền sử bệnh đái tháo đường type 2, cao huyết áp và suy tim. Ngay trong chiều và tối 7/8, phường đã lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại đây. Kết quả, phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại lô A2.

Liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng chưa xác định nguồn lây, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 phường 10 đã lấy 2.600 mẫu xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ cư dân các tổ: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 (thuộc khu phố 3, phường 10). Cụ thể, ông T.V.L. (SN 1978, ngụ 28B1/4, đường 3/2, tổ 11, khu phố 3, phường 10), làm nghề đánh bắt hải sản. Ngày 4/8, ông L. được xác định dương tính với SARS-CoV-2. 3 F1 là người nhà ông L. cũng có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 5/8. Ca mắc COVID-19 thứ 2 là ông O.S.H. (SN 1975, ngụ tại 414/15/4, Nguyễn Hữu Cảnh, tổ 7, khu phố 3, phường 10) làm nghề đánh bắt hải sản, được xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 5/8.

PHONG TỎA DIỆN RỘNG, SÀNG LỌC F0

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, ngày 8/8, Đoàn công tác của TP. Vũng Tàu do ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại phường Thắng Nhì và phường Nguyễn An Ninh.

Ông Trần Đình Khoa yêu cầu phường Thắng Nhì làm thủ tục đề xuất trình UBND thành phố để trình UBND tỉnh phong tỏa toàn bộ khu phố 3 của phường Thắng Nhì kể từ 0 giờ ngày 9/8; yêu cầu người dân trên địa bàn phường Thắng Nhì hạn chế ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cũng đồng ý phương án xét nghiệm toàn bộ cư dân tại khu Trung tâm đô thị Chí Linh thuộc phường 10 và phường Nguyễn An Ninh. “TP. Vũng Tàu đặt mục tiêu đến 15/8 đưa 54 khu phong tỏa trở về “vùng xanh”. Do vậy, Ban Quản lý các chung cư trên địa bàn cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, kiên quyết không để phát sinh thêm ca mắc mới. Cảnh sát khu vực, tổ trưởng tổ dân cư, các tổ COVID-19 cộng đồng quản lý chặt các khu dân cư, nhà trọ; siết chặt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 16, kêu gọi người dân “Ai ở đâu, ở yên đấy”, kiểm soát các khu phong tỏa, nhà trọ; giữ vững các vùng xanh an toàn còn lại”, ông Trần Đình Khoa nhấn mạnh.

MINH THANH - HUYỀN TRANG