Toàn tỉnh ghi nhận thêm 10 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Tính từ 18 giờ ngày 19/8 đến 18 giờ ngày 20/8, BR-VT ghi nhận 56 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, 10 ca ghi nhận ngoài cộng đồng.

Các ca ghi nhận ngoài cộng đồng gồm: 7 ca tại phường 10, TP.Vũng Tàu; 1 ca tại phường 11, TP.Vũng Tàu; 2 ca tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức.

Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 40 ca, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên 1.859 người. Tổng số ợng ca mắc i ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 2.740 ca.

Nhân viên y tế đo huyết áp và tư vấn cho người đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại điểm tiêm Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, TP.Vũng Tàu. Ảnh: MINH THANH

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐ) tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt giãn cách xã hội; triển khai chiến dịch xét nghiệm sàng lọc diện rộng; tổ chức các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong từng địa bàn dân cư; phát hiện, xử lý ngay người đến từ vùng có dịch hoặc đến từ địa bàn khác mà không khai báo, người rời khỏi địa phương đang giãn cách xã hội không được phép của cấp có thẩm quyền theo quy định.

BCĐ tỉnh đề nghị đảng viên, đoàn viên, hội viên nơi cư trú tham gia tích cực công tác theo dõi, giám sát, tuyên truyền, vận động việc chấp hành giãn cách xã hội; kịp thời phản ánh về cấp ủy, chính quyền các trường hợp vi phạm; tham gia các chốt quản lý bảo vệ “vùng xanh” trên địa bàn, mở sổ quản lý người ra vào khu vực để theo dõi, phục vụ công tác truy vết.

NGUYỄN THI