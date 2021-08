Tập trung truy vết, không bỏ sót mối nguy cơ

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (gọi là Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh). Ban Chỉ đạo gồm 10 thành viên: Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo, phụ trách chung về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Ngọc Thuận và 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh, Nguyễn Công Vinh làm Phó trưởng Ban chỉ đạo. 3 thành viên còn lại trong Ban Chỉ đạo gồm các ông: Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Tổ trưởng Tổ an sinh xã hội; Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Tổ trưởng Tổ tuyên truyền, vận động; Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng Tổ an ninh, trật tự và kiểm soát các chốt. Ngoài ra, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được giao làm Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh. 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh và Nguyễn Công Vinh còn được giao nhiệm vụ, lần lượt là Tổ trưởng Tổ Tổng hợp và điều phối, Tổ trưởng Tổ triển khai các chính sách hỗ trợ và cung ứng hàng hóa thiết yếu và Tổ trưởng Tổ doanh nghiệp và vắc xin. Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh BR-VT do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo. Trước yêu cầu mới về công tác chỉ đạo phòng chống dịch tại các địa phương có dịch, tại hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (ngày 15/8), Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: Tại các địa phương đang có dịch và thực hiện giãn cách xã hội, Bí thư cấp ủy trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch. Các địa phương phải thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch, trong đó, Chủ tịch UBND cùng cấp làm Chỉ huy trưởng và có bộ phận thường trực hoạt động 24/7.  Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cũng đã quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống, dịch COVID-19 tỉnh. Ban Chỉ huy gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng Trung tâm. Trung tâm Chỉ huy phòng chống, dịch COVID-19 tỉnh có nhiệm vụ triển khai các kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; Xây dựng, đề xuất các mục tiêu, kế hoạch phòng chống dịch; tổng hợp, đánh giá tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 và báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống, dịch cấp tỉnh; Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch và các giải pháp phòng chống dịch; Chỉ đạo mua sắm, huy động và điều phối các nguồn lực, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch. Phối hợp xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác phòng chống dịch hàng ngày hoặc đột xuất…