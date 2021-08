San sẻ trách nhiệm, tình thương cùng vượt qua đại dịch

* Công ty Dịch vụ Khí (DVK) vừa trao tặng 250 phần quà, mỗi phần quà gồm: gạo, mì, sữa, nước tương, dầu ăn, khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn… đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tại các phường: Thắng Nhì, Rạch Dừa, 10, 11 và 12, TP. Vũng Tàu. Tổng trị giá gần 100 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ đóng góp của tập thể DVK. (Hà An)

DVK gửi quà hỗ trợ đồng bào đến 5 phường của Vũng Tàu.

* Ông Đoàn Văn Tuyến, Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, Vietcombank vừa trao số tiền 5 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của Vietcombank trong việc chung tay hỗ trợ phòng chống dịch với tỉnh.

Hiện nay, Vietcombank đang thực hiện giảm phí giao dịch đến hết năm 2021 nhằm chia sẻ những khó khăn của khách hàng. Ngoài ra, Vietcombank đã triển khai nhiều chương trình để hỗ trợ DN bị ảnh hưởng COVID-19 như: Giảm lãi suất cho vay, giãn nợ... Tính đến đầu tháng 5/2021, Vietcombank - chi nhánh Vũng Tàu đã giảm lãi suất cho 64 khách hàng với quy mô tín dụng là 980 tỷ đồng, chiếm 11% dư nợ của đơn vị. (Phan Hà)

* Ngày 13/8, BCĐ phòng, chống COVID-19 xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc cùng ĐVTN xã trao 5 tấn rau cho 1.300 hộ dân trên địa bàn xã. Đây là số rau do xã đã vận động từ Tịnh viện Quan Âm - chùa Bà Tiên (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) hỗ trợ. Từ đầu tháng 7 đến nay, xã Hòa Hưng đã 7 lần hỗ trợ người dân với tổng số lượng: 27 tấn gạo; 1,3 tấn thịt heo; 11,4 tấn rau củ; 1.600 thùng mì; 13.000 quả trứng; 900 kg cá, 350 con gà; 3,7 tấn trái cây như thanh long, đu đủ,... (Nhung Hoa)

* Đoàn Thanh niên phường 12 (TP. Vũng Tàu) đã tặng đoàn cán bộ, sinh viên Trường ĐH Y dược TP.Hồ Chí Minh chi viện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại BR-VT một số đồ dùng cần thiết gồm 48 thùng nước suối, 20 chậu giặt đồ, 4 bình đun nước siêu tốc, 6 chai thuốc xịt kiến và 4 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị hơn 5 triệu đồng do các đoàn viên thanh niên phường 12 và các nhà hảo tâm đóng góp.

- ĐTN phường 12 phối hợp với ĐTN Đại đội 1, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh trao 10 phần quà gồm 100 kg gạo, 10 hộp khẩu trang y tế cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn phường 12. Tổng trị giá 2 triệu đồng do ĐVTN Đại đội 1, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đóng góp. (Vinh Hoa)

* UBMTTQVN phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu đã tặng 100 phần quà (100 ngàn đồng/phần), gồm trứng, rau củ đến các hộ dân trong khu phong tỏa thuộc khu phố 1, 3 của phường. Từ ngày 14/7 đến nay, UBMTTQVN phường và các tổ chức đoàn thể - chính trị phường đã vận động, tặng 3.233 phần quà, trị giá khoảng 910 triệu đồng, trong đó, các khu phong tỏa nhận 848 phần quà. (Diễm Quỳnh)

Bà con thuê trọ tại khu phố Lộc An (huyện Đất Đỏ) nhận quà từ nhóm từ thiện Làng chài Phước Hải

Trong 2 ngày 13 và 14/8, Nhóm từ thiện làng chài Phước Hải (huyện Đất Đỏ) đã trao tặng 100 phần quà gồm: gạo, trứng, nhu yếu phẩm, 2 tấn rau sạch cho bà con trong khu vực phong tỏa ở KP.Lộc An và TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ (ảnh). Tổng chi phí 22 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp. Trước đó, Nhóm đã tặng 2.000 đồ bảo hộ, 900 lít cồn, 4 thùng găng tay y tế, 10 thùng khẩu trang cho lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu của huyện Đất Đỏ và 200 phần quà cho các gia đình nghèo, khó khăn, bà con trong khu vực phong tỏa. Tổng chi phí 230 triệu đồng do nhóm vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Mai Ngọc)