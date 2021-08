Người dân chờ mong 14 ngày tiếp theo sẽ dứt điểm dịch bệnh

Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng với hơn 200 người lao động. Thời gian qua, việc áp dụng Chỉ thị 16, DN chúng tôi không đáp ứng được tiêu chí “3 tại chỗ” nên phải tạm ngưng hoạt động. Hơn 1 tháng qua, DN không có doanh thu.

Mới đây, chúng tôi hoạt động trở lại với quân số chỉ bằng 1/5 so với bình thường nhưng việc đáp ứng “3 tại chỗ” với điều kiện ăn, ở tạm bợ gây ra nhiều khó khăn cho DN và người lao động. Theo tôi, BR-VT nên cho phép các DN hoạt động sản xuất với phương án tối ưu nhất là “một cung đường hai điểm đến”, yêu cầu các DN cam kết trong công tác phòng chống dịch.

Lo đội đi chợ hộ khó đáp ứng nổi nhu cầu

Từ 23/8, TP.Vũng Tàu quy định mỗi phường chỉ có 1 tổ đi chợ hộ cho người dân là quá ít trong khi dân số các phường lại rất đông. Tôi lo sẽ không thể đáp ứng xuể nhu cầu trong những ngày sắp tới. Tôi thấy ở TP.Hồ Chí Minh thực hiện cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân qua phương thức “đi chợ hộ” do tổ hậu cần địa phương, tổ COVID cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tại địa phương, công an, quân đội với tần suất 1 lần/tuần, phân phối trực tiếp đến người dân và người dân trả tiền. Do vậy, chúng tôi mong vẫn duy trì mỗi khu phố có 1 tổ đi chợ hộ cho người dân trong khu phố nhưng với tần suất 1 lần/tuần để bảo đảm giãn cách, giảm tải cho đội ngũ tình nguyện phường, xã.