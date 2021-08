Diễn biến và tình hình phòng, chống dịch ở các địa phương

Xuyên Mộc trong ngày 18/8, ghi nhận 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 trên địa bàn xã Phước Thuận qua test nhanh gồm: chị N.T.T, chị L.T.T và anh N.H.Q. Theo BCĐ xã Phước Thuận, trường hợp 2 chị: N.T.T và L.T.T qua xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được Trạm Y tế xã Phước Thuận báo về BCĐ vào lúc 8h20 ngày 18/8. Qua khai thác thông tin dịch tễ hàng ngày các ca nghi bệnh cho thấy, hàng ngày các chị chỉ làm việc tại cơ quan và tiếp xúc người thân trong gia đình.

Trường hợp thứ 3 là anh N.H.Q cư ngụ tại xã Phước Thuận nhưng hằng ngày đi làm ở TT.Phước Bửu. Ngày 13/8, anh này có triệu chứng mệt, nóng, lạnh nên có ra tiệm thuốc mua thuốc uống. 17h30 ngày 14/8, anh này qua Trạm y tế xã Phước Thuận test nhanh có kết quả dương tính.

Cả 3 trường hợp nêu trên nguồn lây nhiễm chưa rõ, đang được xác minh. Tuy nhiên BCĐ xã Phước Thuận đã tổ chức cách ly, khoanh vùng, truy vết trường hợp F1, F2, F3.

Để kịp thời phát hiện các ca bệnh, trong những ngày tới huyện Xuyên Mộc tiếp tục lấy mẫu test nhanh và xét nghiệm RT-PCR những trường hợp cách ly tại nhà có triệu chứng nghi ngờ, sàng lọc cộng đồng khu phong tỏa, khu cách ly.

Long Điền trong ngày 18/8, có thêm 14 ca mắc covid-19 ghi nhận trong khu phong tỏa tại TT. Long Hải qua xét nghiệm sàng lọc. Các lực lượng chức năng của huyện đã truy vết 477 F1, 186 F2 và F3 liên quan đến các ca F0 trên địa bàn huyện. Ngày 18/8, huyện Long Điền triển khai lấy mẫu hơn 2.000 mẫu test nhanh kháng nguyên cho toàn bộ người dân 6 khu phố (Hải Hòa, Hải An, Hải Sơn, Hải Điền, Hải Tân, Hải Bình) thuộc TT. Long Hải.

Từ 10h - 18h ngày 18/8, các lực lượng chức năng của huyện và các xã - thị trấn đã phối hợp tổ chức 19 lượt công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng, chống COVID-19 các tuyến đường liên huyện, liên xã... Qua đó, đã lập biên bản vi phạm hành chính (VPHC) 19 trường hợp; ra Quyết định xử phạt VPHC 10 trường hợp do ra ngoài không lý do chính đáng theo quy định.

Lãnh đạo huyện Đất Đỏ kiểm tra thực tế tại khu phong tỏa KP Lộc An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Ảnh: Vân Anh

Đất Đỏ ghi nhận thêm 3 ca mắc mới tại khu cách ly tập trung tại trường THCS Phước Thạnh và trường THCS Long Tân. Cụ thể, 2 ca là L.T.T (SN 1994) và L.T.D (SN 1996) cùng trú tại KP Lộc An, thị trấn Phước Hải, nghi nhiễm qua xét nghiệm, đã được đưa đi cách ly ngày 13/8, đến ngày 15/8 lấy mẫu xét nghiệm lại và cho kết quả dương tính với SARS - CoV- 2; 1 ca là D.M.Đ (SN 1991) trú tại xã Long Mỹ, đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã đưa đi cách ly ngày 13/8, ngày 15/8 lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS - coV- 2. Qua truy vết các trường hợp liên quan có 8F1 và 13F2.

Trong ngày 18/8, lực lượng y tế đã thực hiện xét nghiệm gộp PCR cho 839 hộ/3.535 mẫu thuộc KP Lộc An, một phần KP Phước An, thị trấn Phước Hải (vùng giáp ranh khu phố Lộc An) và lấy mẫu xét nghiệm gộp 15 với 897 mẫu gồm: phần còn lại của KP Phước An, Công ty Đặng Lâm, KP Lộc An (ngoài khu phong tỏa) và Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, chi nhánh 2, KP Lộc An (ngoài khu phong tỏa). Ngày 19/8, lực lượng y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu gộp xét nghiệm cho đại diện các hộ gia đình thuộc các địa bàn còn lại với tổng số hộ là 18.919 và số mẫu cần lấy là 9.460 mẫu.

Bà Rịa không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong ngày. Hiện thành phố đang cách ly tập trung 144 trường hợp F1; có 303 trường hợp F2. Trong ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 4 cho người dân trên địa bàn với 7.713 mẫu (đạt 50,95% kế hoạch). Lực lượng chức năng TP.Bà Rịa tăng cường 104 lượt tuần tra, kiểm soát, qua đó xử lý 55 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền hơn 81 triệu đồng; nhắc nhở 41 trường hợp. Hiện thành phố có 4 điểm phong tỏa, với 72 hộ gồm 311 người.

Côn Đảo bước sang ngày thứ 3 thực hiện giãn cách Chỉ thị 15, các hoạt động phòng chống dịch tiếp tục được duy trì. Trong đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khu vực Cảng Bến Đầm và Cỏ Ông (đặc biệt là khu vực Cảng Bến Đầm) để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa ra vào tại khu vực Bến Đầm; kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện tàu thuyền đến Côn Đảo, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Huyện đã thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn huyện Côn Đảo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn huyện 6 đợt cho 2.868 người với số tiền 5,27 tỷ đồng; 231 hộ kinh doanh đủ điều kiện, với số tiền 693 triệu đồng và kinh phí bổ sung hỗ trợ cho 110 hộ kinh doanh với số tiền 86,9 triệu đồng.

NHÓM PV THỜI SỰ