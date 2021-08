Số ca mắc COVID-19 giảm nhanh

Ngày 15/8, số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại các địa phương đang có xu hướng giảm nhanh. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn trong cộng đồng, nguy cơ lây lan cao.

Nhiều ca bệnh đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời tại các chốt kiểm soát trên QL 51, TX. Phú Mỹ. Ảnh: MINH TÂM

Vũng Tàu, tính từ 18 giờ 14/8 đến 12 giờ ngày 15/8, TP.Vũng Tàu ghi nhận 14 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng tại phường 12. TP.Vũng Tàu. Cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết F1. Đến nay, thành phố ghi nhận 779 ca mắc COVID-19, trong đó có 238 ca khỏi bệnh.

Phú Mỹ, ngày 15/8, có 2 ca dương tính được phát hiện qua test nhanh tại chốt kiểm soát QL 51. Ngay sau khi có kết quả dương tính, 2 trường hợp này đã được đưa đi điều trị và lực lượng chức năng tiến hành khử khuẩn khu vực kiểm soát. Như vậy, tuần qua Phú Mỹ không phát hiện ca bệnh trong cộng đồng. Hiện thị xã chỉ còn 2 khu vực phong tỏa (một phần tổ 2 khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ; một phần tổ dân cư số 9, thôn Phước Tấn và tổ dân cư số 8 thôn Phước Long, xã Tân Hòa) với dân số 185 người.

Châu Đức, Xuyên Mộc đều không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Tổng số ca nhiễm trên địa bàn huyện Châu Đức cho đến nay là 17 ca. Riêng Xuyên Mộc, trong ngày, huyện lấy 835 mẫu test nhanh và 3.997 mẫu xét nghiệm RT-PCR những trường hợp cách ly tại nhà có triệu chứng nghi ngờ, sàng lọc cộng đồng khu phong tỏa, khu cách ly. Kết quả phát hiện 4 ca bệnh nghi ngờ qua test nhanh.

Đất Đỏ ghi nhận thêm 4 ca mắc mới trong ngày 15/8, nhưng đều tại khu cách ly tập trung Trường THCS Phước Thạnh, là người liên quan đến các ca mắc tại KP Lộc An. Như vậy, đến nay huyện Đất Đỏ có 57 ca mắc. Trong đó, thị trấn Phước Hải ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 22 ca. Theo nhận định của huyện Đất Đỏ, tình hình dịch tại thị trấn Phước Hải diễn biến phức tạp khi có thêm các ca mắc mới tại KP Lộc An từ ngày 12/8. Ngoài việc đưa các ca nhiễm tại KP Lộc An đi điều trị, cách ly các ca F1, F2, huyện đã chỉ đạo địa phương đã lập các chốt kiểm soát và thực hiện phong tỏa từ tổ 1 đến tổ 11 (trừ tổ 10) với 710 hộ/3.072 khẩu; thực hiện xét nghiệm cho người dân tại đây để kịp thời phát hiện các F0, F1, tránh để lây lan.

Bà Rịa, ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới, là ông V.T.Q, sinh năm 1960 (ở tổ 5, ấp Bắc 1, xã Hòa Long). Ông Q. nằm viện điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa từ ngày 11/8 đến nay. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết các trường hợp có liên quan. Tính đến nay, trên địa bàn TP.Bà Rịa đã ghi nhận 55 trường hợp mắc COVID-19. Thành phố hiện còn 3 điểm phong tỏa, với 35 hộ 146 khẩu.

Long Điền, từ ngày 13/8 đến sáng 15/8, toàn huyện ghi nhận 22 ca F0, đều ở TT. Long Hải. Tính đến nay, huyện Long Điền có 906 ca nhiễm COVID-19. Tổng số ca F1 và người về từ vùng dịch đã được cách ly là 1.804 ca, trong đó, 797 đã hoàn thành cách ly và trở về nơi cư trú.

Côn Đảo đến nay vẫn là “vùng xanh” duy nhất của tỉnh, tính theo đơn vị hành chính cấp huyện. Từ 0h ngày 16/8, huyện Côn Đảo không còn áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 mà chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 15. Huyện vẫn duy trì 8 chốt kiểm soát dịch tại các cảng biển và các tuyến đường dẫn vào trung tâm huyện; xây dựng quy trình vận chuyển, tiếp nhận hàng hóa từ tàu lên bờ; nới rộng, cho phép người dân được phép kinh doanh một số mặt hàng thiết yếu nhưng chỉ được bán mang đi và đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Nhóm PV THỜI SỰ