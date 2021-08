Không để thiếu máu cấp cứu, điều trị

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong thời gian dài đã ảnh hưởng tới hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh khi lượng máu dự trữ phục vụ cho cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện đang cạn dần.

Ông Trần Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Công đoàn BR-VT hiến máu cứu bệnh nhân mang thai ngoài tử cung.

Gọi là có

4 giờ sáng, Bệnh viện (BV) Vũng Tàu cần gấp 6 đơn vị máu để cấp cứu cho bệnh nhân mang thai ngoài tử cung. Sau vài cuộc điện thoại của ông Nguyễn Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP. Vũng Tàu, các tình nguyện viên hiến máu đã có mặt hỗ trợ kịp thời, giúp BV cứu sống bệnh nhân.

Theo ông Thủy, trong thời gian TP. Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Hội CTĐ thành phố đã kêu gọi tình nguyện viên hiến máu 3 lần với 18 đơn vị, đáp ứng kịp thời cho các ca cấp cứu. “Chúng tôi đang phụ thuộc rất nhiều vào nguồn máu hiến của tình nguyện viên vì nguồn máu của Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy đang trong tình trạng sắp cạn kiệt, không thể cung cấp đủ để phục vụ các ca cấp cứu cho BV Vũng Tàu”, ông Thủy cho biết.

BV Bà Rịa cũng gặp tình trạng tương tự. Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc BV Bà Rịa cho biết, nguồn máu dự trữ tại đơn vị đang thiếu hụt. BV phải cân nhắc số lượng máu còn lại, ưu tiên truyền cho người bệnh cấp cứu, phẫu thuật, người già và trẻ sơ sinh. “Những bệnh nhân khác phải thay đổi phương pháp điều trị, lùi lịch phẫu thuật để dành ưu tiên nguồn máu cho các trường hợp khẩn cấp”, bác sĩ Nguyễn Văn Hương chia sẻ.

Duy trì hoạt động hiến máu tình nguyện

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu máu cấp cứu tại BV Vũng Tàu, Hội CTĐ thành phố đã kêu gọi người dân đăng ký hiến máu phục vụ cấp cứu tại BV ở địa chỉ https://bitly.com.vn/hb6ha5. Tuy nhiên, thời gian này toàn tỉnh đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và nhiều khu vực bị phong tỏa nên lượng người đăng ký hiến máu không nhiều. Sau hơn 1 tháng kêu gọi, có 180 người đăng ký hiến máu, trong đó Hội CTĐ thành phố chỉ chọn được gần 100 người. “Chúng tôi ưu tiên chọn những người đã hiến máu và có thời gian hiến máu gần nhất. Bởi người hiến máu lần đầu sẽ phải xét nghiệm, sàng lọc… mất nhiều thời gian. Ngoài ra, tình nguyện viên tham gia hiến máu phải sinh sống trong các “vùng xanh” để bảo đảm nguồn máu an toàn cho bệnh nhân”, ông Thủy cho biết thêm.

Khi đã đăng ký, tình nguyện viên phải bảo đảm nguyên tắc không bao giờ tắt điện thoại, để bất kỳ lúc nào, khi bệnh viện gọi sẽ có mặt ngay. Ông Trần Quang Vinh (Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Công đoàn tỉnh), người đã hiến máu cứu sống bệnh nhân mang thai ngoài tử cung kể trên cho biết: “Từ lúc đăng ký tham gia hiến máu, tôi không bao giờ tắt điện thoại, để lúc nào bệnh viện gọi, tôi sẽ có mặt. Đây là lần thứ 23 tôi hiến máu và có lẽ lần này là đặc biệt nhất. Mỗi giọt máu cho đi đều thể hiện tinh thần nhân đạo và ý nghĩa, nhưng giọt máu cho đi trong mùa dịch còn đẹp hơn nhiều lần”, ông Vinh nói.

Ngoài ông Vinh, nhiều người còn chủ động gọi điện cho ông Thủy và dặn nếu có ca nào cần máu thì cứ gọi điện, lúc nào họ cũng sẵn sàng có mặt. “Sự nhiệt tình đó khiến tôi rất xúc động”, ông Thủy chia sẻ.

Hiện nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và đang thực hiện giãn cách xã hội nên hoạt động hiến máu tình nguyện tại các địa phương phải tạm dừng. Do vậy, lượng máu thu được rất thấp. Từ đầu năm đến tháng 7/2021, Hội CTĐ tỉnh mới tiếp nhận 12.005 đơn vị máu, đạt 57% so với chỉ tiêu. Riêng TP. Vũng Tàu và huyện Côn Đảo đã tổ chức được đội hiến máu tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân.

Nhằm tháo gỡ khăn, ngày 13/8, UBND tỉnh đã ban hành văn bản giao Hội CTĐ tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh hiến máu tình nguyện, bảo đảm an toàn và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Hội sẽ tiếp tục duy trì tổ chức các đợt hiến máu hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” và chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021; chia nhỏ các buổi hiến máu và các đợt hiến máu để bảo đảm nguồn máu phục vụ cho điều trị bệnh nhân và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

NHUNG HOA