Huyện Long Điền: Trao tiền hỗ trợ 4.478 người bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Bà Lý Thanh Huyền, cán bộ giảm nghèo xã An Ngãi (bên phải) chi số tiền 1,4 triệu đồng cho bà Hoàng Thị Phương Hồng (ấp An Bình, xã An Ngãi), bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.