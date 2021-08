HUYỆN LONG ĐIỀN: Để người dân "ai ở đâu ở đấy"

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16, theo tinh thần “ai ở đâu ở đấy”, huyện Long Điền đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Phương Thi, cán bộ giảm nghèo xã An Nhứt trao số tiền 1,5 triệu đồng cho ông Nguyễn Mạnh Phương (ấp An Lạc, xã An Nhứt).

Cùng với việc tập trung phòng, chống dịch, mở rộng “vùng xanh”, huyện Long Điền đã và đang khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Gần 1 tháng qua, kể từ khi toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội (19/7), ông Nguyễn Mạnh Phương (ấp An Lạc, xã An Nhứt) đã tạm nghỉ chạy xe ôm. Không có thu nhập, lại phải nuôi mẹ già gần 90 tuổi hay đau yếu nên cuộc sống của gia đình ông Phương gặp nhiều khó khăn. Cách nay mấy ngày, ông đã được nhận 1,5 triệu đồng hỗ trợ theo Nghị quyết 68. “Với số tiền này, tôi sẽ chi tiêu tằn tiện trong những ngày giãn cách xã hội, cộng với số lương thực, thực phẩm được UBMTTQVN xã hỗ trợ, tôi hy vọng gia đình sẽ vượt qua giai đoạn gian khó này”, ông Phương cho hay.

Theo ông Nguyễn Tường Thành, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhứt, tính đến thời điểm này, xã đã chi hỗ trợ cho 234 người với số tiền 371 triệu đồng. Hiện nay, Ban điều hành 3 ấp (An Lạc, An Hòa và Đồng Trung) đang tiếp tục rà soát, lập danh sách người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gửi về xã để tổng hợp trình UBND huyện xem xét, phê duyệt.

Tương tự, bà Lê Thị Hoàng Oanh, Chủ tịch UBND xã An Ngãi cho biết, xã đã chi hỗ trợ kịp thời cho 265 NLĐ với tổng số tiền 683 triệu đồng theo Nghị quyết 68. Ngoài ra, địa phương còn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân khi thực hiện giãn cách xã hội, thông qua việc trao tặng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn với tổng trị giá trên 257 triệu đồng.

Anh Phan Văn Hóa (quê Hà Tĩnh), làm việc cho nhà thầu - Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn đang thuê nhà trọ trên Tỉnh lộ 44A, ấp An Thạnh bày tỏ, anh rất đồng tình trước việc thực hiện Chỉ thị 16 nhằm sớm khống chế dịch bệnh. “Những ngày thực hiện Chỉ thị 16, người lao động trong khu vực phòng trọ chúng tôi được cán bộ ấp, xã mua giúp nhu yếu phẩm thiết yếu. Ngoài ra, chúng tôi còn thường xuyên được địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm, rau xanh… nên tôi hoàn toàn yên tâm, tin tưởng, đồng thời tích cực hợp tác với địa phương, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, không ra đường khi không có việc cần thiết”, anh Hóa chia sẻ.

Với phương châm “Không để bất kỳ người khó khăn nào không được hỗ trợ, chăm lo”, MTTQVN các cấp huyện Long Điền đã tích cực vận động, tiếp nhận sự đóng góp ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn để kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho các hộ dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, MTTQVN các cấp đang tiếp tục vận động các nguồn tài trợ để tăng thêm nguồn lực phòng, chống dịch, động viên các lực lượng tuyến đầu và giúp đỡ người dân khó khăn để họ yên tâm thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Chủ tịch UBND huyện Long Điền Nguyễn Bá Hùng kêu gọi mỗi người dân, mỗi địa phương trong huyện tận dụng tối đa khoảng thời gian "vàng" thực hiện giãn cách xã hội, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; cùng huyện Long Điền kéo giảm vùng nguy cơ cao tại tâm dịch TT. Long Hải, dần làm xanh hóa bản đồ COVID-19 của địa phương; phấn đấu đến ngày 25/8, toàn huyện kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, phục hồi sản xuất, kinh doanh trên các địa bàn thuộc “vùng xanh”, gồm các xã An Ngãi, Tam Phước, An Nhứt và TT. Long Điền…

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG - TUẤN HẢI