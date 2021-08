Góp sức, sẻ chia cùng vượt qua đại dịch COVID-19

Sáng 12/8, thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Vungtau Ship) đã ủng hộ 1,5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin và 500 triệu đồng để hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ đại diện Vungtau Ship. Ảnh: MINH THANH

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của Vungtau Ship đã đồng hành cùng tỉnh và khẳng định sẽ sử dụng số tiền trên đúng mục đích.

Được biết, tính đến chiều 12/8, các DN, đơn vị, cá nhân ủng hộ đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh 226 tỷ đồng.

Về công tác tiếp nhận hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đến nay, UBMTTQ tỉnh đã tiếp nhận nhiều phần gạo, nhu yếu phẩm thiết thực, như: 341 tấn gạo; 2,9 tấn cá khô các loại; 27 tấn đồ khô (miến, bún khô, bánh canh), 80 tấn trái cây, rau củ các loại; 20.000 hột vị; 13.377 thùng mì; 500kg củ mài; 571 lít (dầu, nước mắm, nước tương); 10 thùng cà phê; 10 thùng tiêu; 143 ngàn khẩu trang; 37,5 ngàn bộ test nhanh COVID; gần 1.300 bộ đồ bảo hộ; 960 thùng nước suối; 4 thùng nước rửa tay và 6,9 tỷ đồng của các DN ủng hộ để mua nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Trong đó Tỉnh Quảng trị ủng hộ 33,6 tấn hàng, tỉnh Thanh Hoá: 101 tấn hàng; tỉnh Bắc Giang: 67 tấn hàng. Toàn bộ số hàng hóa, vật tư, thiết bị... đã được điều phối đến các địa phương để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. (Diễm Quỳnh)

* Ngày 12/8, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng giấy khen cho 9 cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Vũng Tàu, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (ảnh). Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng công an thành phố phối hợp các đơn vị chức năng triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Từ 14/7 đến 10/8, lực lượng Công an thành phố đã lập biên bản 588 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 588 trường hợp với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng về các hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Dịp này, Đại tá Bùi Văn Thảo đã trao tặng Công an TP. Vũng Tàu số tiền 10 triệu đồng và 2.000 khẩu trang y tế. (An Bình)

* Chiều 12/8, Hội Nông dân TX.Phú Mỹ phối hợp với UBMTTQ Việt Nam TX.Phú Mỹ trao tặng 175 phần quà, mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng, gồm mì gói, nước suối, nhu yếu phẩm và 1 tạ bưởi da xanh, 50 kg nhãn xuồng cơm vàng cho khu cách ly trường TH Châu Pha B, xã Châu Pha (ảnh). Trường TH Châu Pha B hiện đang cách ly và điều trị 158 F0. (Ngô Chiến)

* Ngày 12/8, MTTQ huyện Long Điền đã trao hơn 30 thùng nước uống các loại cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Trao 80 bộ đồ bảo hộ, 60 chai nước sát khuẩn tay cùng một số hộp khẩu trang y tế và găng tay cho Trung tâm y tế huyện Long Điền. Toàn bộ số quà do nhà hảo tâm và DN doanh nghiệp ủng hộ.

- Cùng ngày, Huyện đoàn Long Điền đã trao tặng 1 tấn gạo, 1.000 trứng vịt, 600kg rau xanh, 20 thùng mì cho hộ gia đình khó khăn, gia đình ở trọ trên địa bàn xã Phước Tỉnh (ảnh) với tổng số tiền 27 triệu đồng, do các nhà hảo tâm đóng ủng hộ. (Ngọc Tuyền)

* Ngày 12/8, Thành Đoàn Bà Rịa đã tổ chức Chuyến xe 0 đồng, chở 220 phần quà, mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng, gồm: gạo, mỳ tôm, nước mắm, nước tương, rau củ đi 11 xã phường, trao tặng lực lượng “áo xanh tình nguyện”, các thanh niên yếu thế trên địa bàn (ảnh). Tổng chi phí 44 triệu đồng, do các nhà hảo tâm ủng hộ. (Diễm Quỳnh)

* Sáng 12/8, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã trao tặng 1 tấn cá biển cho chương trình “Chống dịch COVID-19” do Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp với Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh thực hiện. Số cá trên được đóng thùng và bảo quản bằng xe đông lạnh và giao tận tay các tình nguyên viên của các bếp ăn cộng đồng, bếp ăn bệnh viện dã chiến trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (ảnh)… để chế biến và cung cấp các suất ăn cho các chốt trực, các khu phong tỏa; hỗ trợ thêm phần ăn cho các bác sĩ và bệnh nhân. (Minh Nhân)

* Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã trao tặng 181 phần quà cho các cán bộ hưu trí PV GAS. Mỗi phần quà gồm một số thuốc thông thường phòng chống dịch như: nước súc miệng - nhỏ mũi, dung dịch khử khuẩn, khẩu trang y tế 4 lớp… và một số loại thuốc điều trị các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp (sốt, ho, khó thở…) để dự phòng trong trường hợp các cụ và gia đình có người mắc bệnh cần được điều trị trước khi đến cơ sở y tế. Tổng mức hỗ trợ 100 triệu đồng. (Phan Hà)