Góp sức cùng vượt qua đại dịch COVID-19

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ tặng quà cho bà Nguyễn Thị Gái. Ảnh: SONG THƯ

Ngày 22/8, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà 2 hộ gia đình: ông Nguyễn Văn Nghị và bà Nguyễn Thị Gái, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ). Đây là 2 hộ nghèo chuẩn Quốc gia. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm và 500 ngàn đồng tiền mặt. Kinh phí tặng quà từ nguồn vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tại các gia đình đến thăm, ông Nguyễn Văn Thọ đã động viên các gia đình vượt qua khó khăn, đồng thời chấp hành nghiêm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16.

Được biết, dịp này, TX. Phú Mỹ có 150 hộ nghèo, cận nghèo được tặng quà với tổng giá trị tiền mặt là 75 triệu đồng và các nhu yếu phẩm. (Song Thư)

 Sáng 22/8, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đã đến thăm, động viên và khen thưởng cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế TTYT huyện Xuyên Mộc vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo huyện cùng Trung tâm tiến hành khảo sát địa điểm vận hành, sử dụng máy xét nghiệm PCR. Máy PCR đã được vận chuyển và bàn giao về TTYT huyện Xuyên Mộc. Máy xét nghiệm PCR, được cá nhân bà Lê Thị Trang Đài vận động từ các nhà hảo tâm, DN hỗ trợ trao tặng cho TTYT huyện Xuyên Mộc. Dự kiến, trong khoảng 7-10 ngày tới, TTYT huyện Xuyên Mộc sẽ đưa vào vận hành phục vụ cho công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn huyện. (Nguyễn Thắng)

 Cùng ngày, Quỹ Chung một tấm lòng CLB Phóng viên BR-VT phối hợp Công ty CP Cấp nước BR-VT (BWACO) trao 200 phần quà cho người lao động thuê trọ gặp khó khăn trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Tổng trị giá các suất quà 20 triệu đồng gồm gạo và trứng. (An Nhiên)

 Chiều 22/8, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng 2.000 khẩu trang N95 hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Long Điền và Đất Đỏ.

Cùng ngày, Tập đoàn Phương Trang đã trao tặng 10 máy tạo oxy cho Công an tỉnh. Với số máy này sẽ góp phần hỗ trợ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe CBCS và người dân tại Bệnh xá Công an tỉnh. (Trí Nhân-Diệu Linh)

Đại diện Bộ CHQS tỉnh trao nhu yếu phẩm cho gia đình quân, dân đang sinh sống tại Nhà công vụ Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: MINH NHÂN

 Sáng 22/8, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với HTX Nông nghiệp dịch vụ Toàn Cầu và quán cà phê Hương Lộ 2 (TP. Bà Rịa) tổ chức chương trình “Món quà yêu thương” hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho gia đình quân, dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Tại chương trình, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 70 suất quà gồm các loại nhu yếu phẩm như: gạo, dầu ăn, mì tôm, các loại rau, củ, quả… cho các hộ gia đình quân, dân đang sinh sống tại Nhà công vụ Bộ CHQS tỉnh (phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 25 triệu đồng, do các đơn vị trên tài trợ và cán bộ, chiến sĩ đóng góp. (Minh Nhân)

Đại diện Hội phụ nữ trao tặng cá cho cụ già neo đơn tại khu phố Vinh Thanh (TT.Ngãi Giao). Ảnh: BÍCH NGỌC

 Ngày 22/8, Hội LHPN huyện Châu Đức tiếp nhận 1 tấn cá nục đuôi đỏ có tổng trị giá 80 triệu đồng, từ một nhà hảo tâm tại TP.Bà Rịa trao tặng. Để vận chuyển an toàn, kịp thời đến với bà con, ngay sau khi tiếp nhận, Hội LHPN huyện đã kêu gọi chi hội trưởng phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến phân chia cá thành 1.000 phần, mang về trao tặng cho các gia đình nghèo, khó khăn, khu vực nhà trọ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. (Mai Ngọc)

 Sáng 22/8, UBMTTQ Việt Nam phường Tân Phước (TX. Phú Mỹ) phối hợp 2 mạnh thường quân trên địa bàn khu phố Ông Trịnh tổ chức cấp phát, hỗ trợ cho 300 hộ dân là những gia đình nghèo, khó khăn và lao động ở phòng trọ bị mất việc làm trên địa bàn phường, mỗi gia đình nhận được nhân một phần quà trị giá hơn 200 ngàn đồng, gồm 5kg gạo, 2kg rau xanh, 1kg đường và dầu ăn, nước tương bột ngọt, hạt nêm... Tổng kinh phí 60 triệu đồng. Gói hỗ trợ này do ông Đỗ Tấn Hòa (Doanh nghiệp tư nhân Quang Hà) ủng hộ 200 suất và chùa Bửu Lâm ủng hộ 100 suất. (Mạnh Khá)

 Ngày 22/8, cư dân Chung cư Seaview 1, Trung tâm Đô thị Chí Linh, phường 10, TP.Vũng Tàu đã mở gian hàng 0 đồng nhằm chia sẻ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người khó khăn trong thời gian bị phong tỏa.

Gian hàng có các mặt hàng như: gạo, mì gói, nước mắm, rau, củ, quả, trứng, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn… do các cư dân có điều kiện hỗ trợ cho những cư dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống tại chung cư. Trên kệ hàng có dòng chữ “Ai cần xin hãy lấy, ai dư xin chia sẻ” nhằm lan tỏa hoạt động ủng hộ cho các hộ khó khăn cho đến khi kết thúc phong tỏa. Trong ngày 22/8, các cư dân đã ủng hộ 2,5 triệu đồng để mua gạo, thực phẩm bổ sung cho gian hàng 0 đồng.

Một cư dân Chung cư Seaview 1 ủng hộ trứng gà và nhận rau tại gian hàng 0 đồng. Ảnh: HUYỀN TRANG

Ông Nguyễn Khắc Dũng, Trưởng Ban quản lý các chung cư của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC), đang sinh sống tại chung cư Seaview 1 cho biết, DIC đã 3 lần hỗ trợ người dân rau, củ, quả, trứng. Bên cạnh đó, qua nhóm Zalo của chung cư, Ban Quản lý chung cư đã chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn và chuyển lương thực, thực phẩm người dân đóng góp cho các trường hợp khó khăn, trong đó có nhiều người nước ngoài thuê phòng tại đây. (Huyền Trang)