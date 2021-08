Nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất, tạo tâm lý an tâm cho các trường hợp phải cách ly tập trung, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, BCĐ đã yêu cầu bố trí giãn cách trong khu cách ly tập trung và thí điểm cách ly F1 tại nhà cho các trường hợp đủ điều kiện.

Các trường hợp F1 tại khu cách ly tập trung Trường TH Chu Văn An (thị trấn Long Hải, chuyện Long Điền) được chuyển về khu cách ly tập trung mới. Ảnh: NGUYỄN TUYỀN

Trong 2 ngày cuối tuần qua, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu và huyện Long Điền đã tổ chức chuyển người tại các khu cách ly tập trung về cơ sở mới. Cụ thể, sáng 8/8, huyện Long Điền đã di chuyển 60 trường hợp F1 đang cách ly tại Trường TH Chu Văn An (thị trấn Long Hải) về khu cách ly tập trung tại Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Phước Hưng). Cùng ngày, 241 người ở cơ sở cách ly Trường TH Nguyễn Viết Xuân (phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) đã được chuyển về cơ sở mới tại Trường TH Phước An (phường 11, TP. Vũng Tàu).

Trước đó, ngày 6/8, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền đã di chuyển 131 trường hợp F1 đang cách ly tại Trung đoàn Minh Đạm về 2 cơ sở mới tại Trường TH Phước Tỉnh (huyện Long Điền) và Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (huyện Châu Đức). Ngày 7/8, 79 người đang cách ly tập trung tại cơ sở cách ly trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (cũ), TP. Vũng Tàu được chuyển về Trường THCS Võ Văn Kiệt (TP. Vũng Tàu).

Các cơ sở cách ly mới có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi phòng bố trí tối đa 2 người; bảo đảm đầy đủ công trình vệ sinh công cộng (nhà tắm, nhà vệ sinh, bồn rửa mặt) theo quy định; có camera giám sát, theo dõi.

Bên cạnh đó, TP. Vũng Tàu đã triển khai phương án sử dụng cơ sở cách ly tập trung Trường TH Võ Nguyên Giáp làm nơi cách ly tạm thời cho Fl trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2 (vào ngày thứ 3), những người này sẽ được đưa đi điều trị (nếu dương tính) hoặc đưa vào cơ sở cách ly tập trung theo quy định.

Các trường hợp F1 được cách ly tại nhà gồm: Người dưới 18 tuổi nhưng không có người chăm sóc, phải ở cùng cha mẹ; cha hoặc mẹ là người giám hộ duy nhất, chăm sóc con là người dưới 18 tuổi; người 70 tuổi trở lên (hoặc người 65 tuổi trở lên có bệnh nền); người khuyết tật, khiếm thị, người bị bệnh hoặc người có sức khỏe yếu phải có người chăm sóc; người mắc bệnh ung thư (có giấy xác nhận của bệnh viện tuyến huyện trở lên); người một mình ở một nhà bảo đảm khả năng tự chăm sóc, có sức khỏe; nhóm dưới 4 người cùng một gia đình cùng chuỗi lây nhiễm, ở cùng 1 nhà riêng, tự chăm sóc nhau, mỗi người 1 phòng, có vệ sinh riêng. Những đối tượng đặc biệt khác thì cấp huyện làm công văn xin ý kiến cấp tỉnh quyết định.

UBND tỉnh đã ban hành quy định về việc thí điểm cách ly F1 tại nhà và được triển khai từ 0 giờ ngày 10/8. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho những đối tượng gặp khó khăn khi phải cách ly tập trung. Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, hiện nay BR-VT bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức cách ly tập trung cho các đối tượng phải cách ly tập trung. Việc bổ sung phương án cách ly F1 tại nhà nhằm giúp các trường hợp có điều kiện đặc biệt về sức khỏe/sinh sản/nhỏ tuổi; F1 có đủ điều kiện an toàn phòng, chống dịch, có nhu cầu được cách ly ở nhà. Bên cạnh đó, quy định này cũng giúp giảm bớt áp lực cho các khu cách ly tập trung, tạo điều kiện giãn cách trong khu cách ly tốt hơn. Định kỳ 10 ngày BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm việc thí điểm và sẽ có lộ trình cho các bước tiếp theo.

Nhà ở sử dụng làm nơi cách ly phải là nhà biệt lập, có sân vườn, tường rào hoặc hàng rào cách biệt với xung quanh ít nhất 4m; nhà liền kề nhưng có sân, có cổng, có rào ngăn với các nhà xung quanh, tiếp giáp vách bên ngoài các tầng. Người ở cùng để chăm sóc F1 phải cam kết không di chuyển khỏi nhà, thực hiện nghiêm “5K”, vệ sinh khử khuẩn sạch nhà và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 giống như F1 đang được cách ly tập trung…

MINH THIÊN