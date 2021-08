Đồng lòng, chung sức vượt qua đại dịch COVID-19

BIDV Phú Mỹ hỗ trợ 170 triệu chống dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ trang thiết bị vật tư y tế của Thị Đoàn Phú Mỹ, Đoàn Thanh niên BIDV Phú Mỹ đã quyên góp 50 triệu đồng ủng hộ UBND phường Hắc Dịch, TTYT TX. Phú Mỹ và TTYT Huyện Châu Đức.

Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV Phú Mỹ Ngô Quang Trí trao quà TTYT TX. Phú Mỹ.

Dịp này, BIDV Phú Mỹ cũng đã ủng hộ UBND phường Phú Mỹ, nơi chi nhánh đặt trụ sở chính 20 triệu đồng; 50 triệu đồng cho Ban CHQS TX. Phú Mỹ để mở ATM gạo giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; 50 triệu đồng đóng góp vào Quỹ cứu trợ của UBMTTQVN tỉnh để hỗ trợ tỉnh chống dịch. (Cẩm Chi)

Agribank Phú Mỹ trao 22 triệu đồng hỗ trợ người khó khăn. Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Phú Mỹ (Agribank Phú Mỹ) đã trao 12 triệu đồng đến UBMTTQVN phường Tân Phước (ảnh) và 10 triệu đồng đến UBMTTQVN xã Châu Pha (TX. Phú Mỹ) để hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ông Đặng Văn Minh, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Mỹ cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, Agribank Phú Mỹ đã vận động cán bộ, nhân viên, người lao động ủng hộ 42 triệu đồng nhằm giúp đỡ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. (Ngô Chiến)

Ông Đặng Văn Minh, Phó giám đốc Agribank chi nhánh Phú Mỹ (giữa) trao bảng tượng trưng số tiền 12 triệu đồng cho UBMTTQ Việt Nam phường Tân Phước (trái).

Từ ngày 4-6/8, Tỉnh Đoàn đã thực hiện chuyến xe lưu động “5 ngàn đồng hoặc hình ảnh hạnh phúc” dành cho thanh niên công nhân, người thuê phòng trọ, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Long, Long Phước (TP. Bà Rịa) và các huyện Châu Đức, Đất Đỏ. Mỗi nơi đến, chuyến xe mang theo 100 phần quà (150 ngàn đồng/phần), gồm gạo, cá khô, rau củ, di chuyển đến một số tuyến đường của các xã, trao tận tay người dân khó khăn, thanh niên công nhân trong các phòng trọ (mỗi hộ 1 phần quà). Khi nhận quà, người nhận có thể trả số tiền tượng trưng 5.000 đồng hoặc cùng các ĐVTN chụp 1 tấm hình với biểu tượng thả tim hoặc giơ ngón tay thể hiện sự quyết tâm chiến thắng dịch bệnh COVID-19.(Minh Thanh)

Người dân nhận quà chuyến xe lưu động “5 ngàn đồng hoặc hình ảnh hạnh phúc”.

Ngày 4/8, UBMTTQVN phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ cho biết, thời gian qua đã trao 2.040 phần quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, trứng, rau củ quả cho các hộ nghèo, khó khăn, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người dân đang thuê trọ và các lực lượng trực chốt trên địa bàn phường với tổng số tiền gần 675 triệu đồng. Ngoài ra, gian hàng 0 đồng của phường còn vận động 850 suất cơm miễn phí cho những người khó khăn; vận động các chủ nhà trọ miễn giảm từ 20-100% tiền phòng trọ cho người thuê trong tháng 7, tháng 8. (Minh Thanh)

Cán bộ phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho người dân khu vực phong tỏa tổ dân cư số 10 và 11, KP.Song Vĩnh.

Sáng 4/8, Đảng ủy, UBND và các hội, đoàn thể phường Hắc Dịch đã đến thăm, động viên và hỗ trợ tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (ảnh). Từ đầu tháng 7 đến nay, phường đã vận động các tổ chức, nhân hảo tâm được 11,2 tấn gạo, 500 phần quà và 234 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Phường cũng đã tổ chức phát 1.380 phần quà trị giá 295 triệu đồng cho người bị mất việc, người neo đơn, gia đình chính sách, người thuê trọ. (Mỹ Lương)

Lãnh đạo phường Hắc Dịch trao quà cho hộ bà Trần Thị Lan.

Công ty TNHH Lá Xanh Việt Nam (tổ 12 khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ) đã trao tặng hơn 1.200 thùng nước suối (1 thùng 24 chai, loại 500ml và 350ml) cho lực lượng tuyến đầu chống dịch: Bệnh viện Vũng Tàu, Đồn biên phòng Long Sơn, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên và các đồn biên phòng trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Từ đầu tháng 7 đến nay, Công ty TNHH Lá Xanh Việt Nam cũng thường xuyên cung cấp nước suối miễn phí cho lực lượng làm nhiệm vụ tại 4 chốt kiểm soát trên QL51, chốt bảo vệ vùng xanh, chốt trực cách ly trên địa bàn TX. Phú Mỹ. (Minh Tâm)

Chuyển nước suối phục vụ đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu.

Gia đình ông Bùi Văn Hòa và bà Trương Thị Bảy, hội viên Hội Nông dân ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ đã ủng hộ hơn 3 tấn nhãn gửi tới các khu vực đang bị cách ly, phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Hội Nông dân tỉnh phối hợp Tỉnh Đoàn, Hội LHPN thu hoạch từ ngày 4 đến 6/8 (ảnh) và bàn giao cho UBMTTQVN tỉnh phân phối tới các khu vực đang cách ly, phong tỏa. (Kim Hồng)

Hội nông dân cùng các đoàn thể chung tay thu hoạch nhãn do hội viên nông dân ủng hộ.

Ngày 4/8, Nhóm thiện nguyện 37 Tri kỷ (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đã trao tặng 100 phần quà (400 ngàn đồng/phần), gồm: 10 kg gạo, dầu ăn và 200 ngàn đồng tiền mặt cho gia đình nghèo, người mất việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đang sinh sống trong các khu nhà trọ tại TT.Ngãi Giao (ảnh). (Mai Ngọc)

Nhóm thiện nguyện ở huyện Châu Đức tặng quà cho người lao động thất nghiệp.

Chiều 4/8, UBMTTQVN huyện Côn Đảo đã tiếp nhận 100 phần quà (ảnh), tổng giá trị 40 triệu đồng, gồm tiền và hiện vật do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyên góp giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn huyện. Một cá nhân thông qua Trung tá Nguyễn Minh Thuận, Phó trưởng Công an huyện Côn Đảo đã ủng hộ UBMTTQVN huyện Côn Đảo 200 phần quà (tổng trị giá 80 triệu đồng), mỗi phần quà gồm 10kg gạo và 200 ngàn đồng tiền mặt để trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. (Mạnh Cường)