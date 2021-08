Dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương

Ngày 19/8, tình hình dịch bệnh tại nhiều các địa phương vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là chùm ca bệnh liên quan nhóm thanh niên sử dụng ma túy và các ca cộng đồng tại TP.Vũng Tàu.

CSGT Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã Phước Tỉnh kiểm tra giấy đi đường của 1 người dân. Ảnh: ĐINH HÙNG

Phú Mỹ, Châu Đức tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm liên quan nhóm sử dụng ma túy

Tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TX. Phú Mỹ, ngày 19/8, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã diễn biến phức tạp khi phát hiện thêm nhiều ca bệnh từ chuỗi lây nhiễm liên quan đến ca F0 L.H.T. (từ Châu Đức qua Phú Mỹ sử dụng ma túy và bị nhiễm COVID-19 vào ngày 17/8).

Ngay sau khi điều tra, truy vết, tối 18/8 lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu test nhanh và mẫu RT-PCR đối với 323 người thường trú và 105 người ở phòng trọ thuộc toàn bộ khu vực tổ 19 (khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân) và phát hiện 11 trường hợp nghi nhiễm. Đến ngày 19/8, 11 trường hợp này Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC) công bố kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa vào khu điều trị. Trong nhóm F1 từ tổ 19 (khu phố Mỹ Thạnh) qua test nhanh có 1 mẫu gộp 10 người dương tính. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu riêng của nhóm này nhưng chưa có kết quả từng người.

Để kịp thời khoanh vùng, truy vết các đối tượng khả nghi, TX. Phú Mỹ cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với 220 người sử dụng ma túy trên địa bàn thị xã. Kết quả bước đầu, 220 người này đều âm tính.

Ở một diễn biến khác, ngày 18/8, tổ COVID cộng đồng xã Tóc Tiên đã phát hiện 5 trường hợp (trong đó có 3 đối tượng là người dân xã Tóc Tiên; 2 đối tượng từ khu nhà trọ tổ 19 khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân đến) tụ tập ở 1 căn nhà hoang trên địa bàn xã Tóc Tiên để sử dụng ma túy. Ngay sau khi phát hiện và đưa đi xét nghiệm, ngày 19/8, CDC công bố 5 trường hợp này đều dương tính.

Theo BCĐ Phòng, chống COVID-19 TX. Phú Mỹ, sau khi điều tra dịch tễ của các bệnh nhân nói trên, ngày 19/8, TX. Phú Mỹ đã quyết định phong tỏa 7 tổ dân cư với dân số 1.157 người và toàn bộ chợ Mỹ Thạnh. Cụ thể, phong tỏa tổ 19, khu phố Mỹ Thạnh (256 hộ với 729 khẩu); một phần tổ 2, ấp 2, xã Tóc Tiên (15 hộ, 59 khẩu); một phần tổ 1, ấp 1, xã Tóc Tiên (12 hộ với 37 khẩu); một phần tổ 6 và 7, khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch (15 hộ với 45 khẩu); một phần tổ 4, khu phố Suối Nhum, phường Hắc Dịch (48 hộ với 171 nhân khẩu) và một phần tổ 1, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài (18 hộ với 72 khẩu); phong tỏa chợ Mỹ Thạnh với 15 hộ/44 khẩu thuộc phường Mỹ Xuân.

Tại Châu Đức, trong ngày 19/8 cũng ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới từ cộng đồng là N.V.H. (SN 1994, ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành) trong nhóm chơi ma túy. H. là thành viên thứ 3 trong nhóm 4 thanh niên thuê xe sang TX. Phú Mỹ chơi ma túy trong mấy ngày qua bị nhiễm COVID-19. Trước đó, L.H.T. (SN 2000, ngụ tổ 20, ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành) và N.K.H.A. (SN 2000, ấp Công Thành, xã Quảng Thành), 2 thanh niên trong nhóm 4 người trên cũng đã được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 17/8.

Qua truy vết những người tiếp xúc gần với 3 ca nhiễm trên, lực lượng chức năng xã Quảng Thành đã truy vết được 3 F1, 27 F2. Hiện các trường hợp F1 đã được đi cách ly tập trung, các F2 được hướng dẫn cách ly tại nhà. Công tác truy vết những người liên quan vẫn được tiếp tục triển khai thực hiện. 3 tổ dân cư nơi ở của 3 ca nhiễm trên đã được phong tỏa và triển khai khử khuẩn.

Huyện Châu Đức đang thiết lập 5 vùng phong tỏa cách ly y tế gồm: tổ 10, khu phố Hồng Lan, thị trấn Ngãi Giao với 18 hộ và 70 nhân khẩu; ấp Tiến Thành, ấp Trung Thành, ấp Đạt Thành, (xã Quảng Thành) với 226 hộ và 855 nhân khẩu; Tổ 21, ấp Tiến Thành (xã Quảng Thành) với 66 hộ dân và 229 nhân khẩu; Tổ 5 và tổ 2 thôn Sơn Thuận (xã Xuân Sơn) với 15 hộ và 54 nhân khẩu; Phong tỏa tạm thời Chợ Ngãi Giao (thị trấn Ngãi Giao).

Ngày 19/8, lực lượng chức năng đã xử phạt 5 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền phạt 6 triệu đồng. Từ 19/7 đến nay đã xử phạt 289 trường hợp với số tiền 669 triệu đồng.

Lực lượng chức năng thực hiện phong tỏa tổ 19 (khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân). Ảnh: MINH TÂM

TP. Vũng Tàu ghi nhận2 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Tính từ 18 giờ ngày 18/8 đến 12 giờ ngày 19/8, TP. Vũng Tàu ghi nhận 26 ca mắc COVID-19; trong đó có 2 ca mắc ngoài cộng đồng.

Cụ thể, trường hợp bà L.T.H. ngụ ở phường Nguyễn An Ninh, là nhân viên vệ sinh tại nhà nghỉ Đ. (phường 8, TP.Vũng Tàu). Vào ngày 26/7 có tiếp xúc với F0 là bà H.T.T. Đến ngày 28/7/2021 nhận được thông tin là trường hợp F1 nên được đưa đi cách ly tập trung tại Trường TH Thắng Tam. Đến ngày 12/8, bà H. hết thời gian cách ly tập trung, có kết qủa xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS- CoV-2. Tuy nhiên, do hẻm nhà bà H. tại phường Nguyễn An Ninh đang phong tỏa nên đã cùng 4 trường hợp khác đến nhà nghỉ (phường 8, TP.Vũng Tàu) để tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe. Đến ngày 14/8, bà H. có triệu chứng ho, sốt nên báo Trạm y tế phường Nguyễn An Ninh và được tiến hành xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính.

Chiều ngày 14/8, Trung tâm Y tế phường 8 tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho bà H. và 4 người kể trên gửi CDC tỉnh và phun khử khuẩn nhà nghỉ Đ. 18 giờ chiều ngày 16/8, bà H. có dấu hiệu khó thở, mệt mỏi và được xe cứu thương Bệnh viện Vũng Tàu đưa đi điều trị. Ngày 17/8, bà H. có kết quả PCR dương tính.

Trường hợp thứ 2 là ông L.T.T. (sinh năm 1978) nhân viên bảo vệ nhà nghỉ Lâm Đường cũng là F1 của F0 là bà H.T.T. đã hoàn thành cách ly tập trung cùng đi về nhà nghỉ Đ. tiếp tục theo dõi sức khỏe. Đến ngày 18/8, ông L.T.T. có triệu chứng ho, sốt và được Trạm Y tế phường 8 tiến hành xét nghiệm test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Công an TP.Vũng Tàu và các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát. Kết quả, từ 19 giờ ngày 18/8 đến 18 giờ ngày 19/8 đã lập biên bản và ra quyết định 146 trường hợp với số tiền 470 triệu đồng. Nguyên nhân là do ra đường khi chưa thực sự cần thiết.

Long Điền có thêm 55 ca mắc mới trong khu cách ly, phong tỏa

Theo BCĐ huyện Long Điền, từ 10 giờ ngày 18/8 đến 10 giờ ngày 19/8, huyện Long Điền ghi nhận thêm 55 ca mắc COVID-19. Trong đó, 28 ca F0 mới ghi nhận trong các khu cách ly tập trung; 27 ca F0 ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại TT. Long Hải phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.

Ngày 19/8, huyện Long Điền tiếp tục triển khai lấy mẫu test nhanh kháng nguyên cho toàn bộ người dân 3 khu phố: Hải Phong 1, Hải Hà 1 và Hải Hà 2 (TT. Long Hải).

Từ 10 giờ - 18 giờ ngày 19/8, các lực lượng chức năng của huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức 20 lượt tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng, chống COVID-19 các tuyến đường liên huyện, liên xã. Qua đó, đã lập biên bản VPHC 19 trường hợp; nhắc nhở 2 trường hợp…

Đất Đỏ, Xuyên Mộc, TP. Bà Rịa không có ca mắc mới

3 địa phương nói trên không ghi nhận ca mắc COVID-19 là tín hiệu tích cực trong ngày 19/8.

Dù vậy, huyện Đất Đỏ cũng tăng tần suất lấy mẫu, truy vết, kiểm soát chặt chẽ người dân đi biển tại các khu vực ven biển nhưng bảo đảm thực hiện giãn cách triệt để. Huyện đã có 2.082 mẫu gộp theo hộ gia đình và đã chuyển mẫu về CDC trong sáng 19/8.

Riêng đối với xã Lộc An và thị trấn Phước Hải, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ người dân trên địa bàn; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các cảng cá.

Huyện Xuyên Mộc, trong ngày 19/8 lấy 592 mẫu test nhanh và 119 mẫu đơn, 162 mẫu gộp (2302 người) xét nghiệm RT-PCR những trường hợp cách ly tại nhà có triệu chứng nghi ngờ, sàng lọc cộng đồng khu phong tỏa, khu cách ly.

Theo đánh giá của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, hiện nay, trên địa bàn huyện có 2 xã nằm trong nhóm nguy cơ cao là Bình Châu và Phước Thuận. Nhóm nguy cơ gồm 8 xã: Bàu Lâm, Tân Lâm, Xuyên Mộc, Phước Bửu, Phước Tân, Hòa Hiệp, Hòa Hưng, Hòa Bình.

Trong ngày, TP. Bà Rịa đã hoàn tất lấy 15.140 mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 4. Lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, giám sát xử phạt các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị số 16. Đến nay, tổng số tiền xử phạt hơn 3,7 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khu cách ly và khu điều trị. Đặc biệt, TP. Bà Rịa đang đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các gương tiêu biểu tham gia trực chốt bảo vệ “Vùng xanh” an toàn, mô hình các “Tổ mua hàng hộ cho dân”, Tổ hỗ trợ giải cứu nông sản ở các phường: Kim Dinh, Long Hương, xã Hòa Long, xã Long Phước…Thành phố đang duy trì thực hiện tốt mô hình “Tổ dân cư tự quản bảo vệ vùng xanh”; thành lập 193 nhóm zalo cộng đồng để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch

Côn Đảo vẫn an toàn sau 4 ngày áp dụng Chỉ thị 15

Bước sang ngày thứ 4 thực hiện giãn cách Chỉ thị 15, các hoạt động phòng, chống dịch tiếp tục được duy trì. Trong đó, huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khu vực Cảng Bến Đầm và Cỏ Ống để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa ra vào; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện tàu thuyền đến Côn Đảo, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

NHÓM PV THỜI SỰ