Đến từng nhà, rà từng nhân khẩu

170 Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 (Tổ công tác) đã xuống từng tổ dân cư để kiểm soát chặt chẽ quy định “ai ở đâu ở đó”.

Thành viên Tổ công tác đặc biệt về phòng, chống dịch COVID-19 trao đổi với hộ dân tại tổ 5 (khu phố Hải Hòa).

Sáng sớm 24/8, các thành viên 170 Tổ công tác trong bộ đồ bảo hộ kín mít đã nhanh chóng di chuyển đến từng hộ dân trên địa bàn 12 khu phố của TT. Long Hải để thực hiện nhiệm vụ giám sát. Hàng ngày các Tổ công tác tuần tra, kiểm soát 24/24 tại 170 tổ dân cư của 12 khu phố trên địa bàn thị trấn nhằm bảo đảm mỗi người dân chỉ sinh hoạt trong phạm vi nhà mình, không ra khỏi nhà. Người dân ra khỏi phạm vi khuôn viên gia đình, các Tổ công tác sẽ lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định (trừ những trường hợp trường hợp cấp cứu, hỏa hoạn).

79 Tổ công tác đảm nhận quản lý khu vực vùng đỏ, số còn lại quản lý các vùng xanh. Vùng đỏ gồm các tổ: 5, 6, 8 của KP. Hải Hòa và 10, 11 của KP. Hải Phong 1… Mỗi Tổ công tác gồm 4 thành viên, di chuyển đến từng hộ trong vùng đỏ để rà soát, thống kê số lượng nhân khẩu. Với sự hợp tác của người dân, danh sách các thành viên có mặt ở mỗi gia đình nhanh chóng hoàn chỉnh và được in, dán lên tường trước nhà mỗi hộ. Dựa vào danh sách này, mỗi ngày, các thành viên Tổ công tác dễ dàng kiểm soát số lượng nhân khẩu ở từng hộ.

Thượng úy Lê Văn Tuấn, Công an TT. Long Hải cho biết, anh được phân công kiểm soát tại tổ 5, khu phố Hải Phong 2. “Một trong những nhiệm vụ đầu tiên khi xuống tổ dân cư là cùng với các anh em trong Tổ công tác rà soát danh sách từng người trong mỗi gia đình rồi gửi về trụ sở để in ấn, sau đó dán trước nhà dân và thông báo cho họ. Việc làm này giúp kiểm soát được người dân trong tổ mình quản lý, không để bất cứ trường hợp nào di chuyển ra khỏi nhà. Phát hiện trường hợp nào vắng hoặc thừa nhân khẩu so với danh sách, chúng tôi báo ngay về Công an TT. Long Hải để có phương án xử lý”, anh Tuấn cho hay.

Thành viên Tổ công tác đặc biệt về phòng, chống dịch COVID-19 kiểm tra thông tin và động viên người dân Long Hải sáng 24/8.

Cùng lúc đó, tại các vùng còn lại, 91 Tổ công tác (mỗi tổ 3 thành viên) cũng thống kê số lượng từng thành viên trong các hộ dân. Vừa nắm thông tin, kiểm soát danh sách người trong mỗi gia đình, các thành viên Tổ công tác còn thăm hỏi, động viên người dân thực hiện nghiêm phương châm “ai ở đâu ở đó”, “nhà cách ly nhà”. Đồng thời, các anh còn lắng nghe những đóng góp, phản ánh, kiến nghị của người dân, báo về Công an TT. Long Hải để được hướng dẫn giải quyết.

Từ 0 giờ ngày 23/8 đến ngày 24/8, 170 tổ “công tác phòng, chống dịch COVID-19” đã tuần tra lưu động 680 lượt, lập biên bản 7 trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu di chuyển ra khỏi gia đình và không đeo khẩu trang.

Hàng ngày, các thành viên 170 Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 phải di chuyển hàng chục km, đến từng hộ gia đình và đối diện với nguy cơ lây nhiễm thường trực, nhưng ai cũng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với mong muốn tình hình dịch bệnh tại “điểm nóng” sớm được kiểm soát. Thiếu tá Hà Tiến Dũng, Phòng PC02 Công an tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi phân chia nhau tuần tra 24/24 tại tổ được phân công quản lý. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho người dân ở yên trong nhà, đeo khẩu trang, bảo đảm an ninh trật tư tại khu vực. Sau 2 ngày thực hiện, tôi thấy người dân chấp hành khá nghiêm, thực hiện tốt quy định “ai ở đâu ở đó”.

Bài, ảnh: TUYẾT MAI-NGUYỄN TUYỀN