CÔNG AN HUYỆN XUYÊN MỘC: Khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao

Ngày 4/8, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Xuyên Mộc.

Thượng tá Mai Điền Phương, Trưởng Công an huyện đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện các biện pháp công tác của lực lượng Công an huyện trong công tác phòng, chống dịch như: truy vết, tuần tra kiểm soát, phối hợp đảm bảo ANTT tại các điểm phong tỏa, khu cách ly tập trung, chế độ, chính sách cho CBCS tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch. Lãnh đạo Công an huyện cũng nêu một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng đánh giá cao những nỗ lực của CBCS Công an huyện Xuyên Mộc trong thời gian qua, đặc biệt là trong thời gian tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, động viên CBCS Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn “vừa hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch, vừa hoàn thành các mặt công tác chuyên môn”. Đại tá Nguyễn Anh Hùng đề nghị các phòng nghiệp vụ tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang mắc phải. Bên cạnh đó, quan tâm giải quyết các chế độ chính sách, cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện cần thiết cho cán bộ chiến sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch....

Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Anh Hùng đã trao tặng 1.000 khẩu trang để cán bộ chiến sĩ Công an huyện Xuyên Mộc phục vụ công tác phòng, chống dịch.

TRÍ NHÂN-CHIẾN CÔNG