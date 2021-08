• Ngày 15/8, Nhóm từ thiện quán cơm 2000 (74/26A Trương Công Định, phường 3, TP. Vũng Tàu) và nhà hàng Maxim’s đã tổ chức nấu 800 suất cơm sườn nướng (ảnh) cho bệnh nhân COVID-19 và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu. Được biết, hằng ngày Nhóm từ thiện quán cơm 2000 và nhà hàng Maxim’s đều nấu và phục vụ 300 suất cơm trưa phục vụ những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch. (Quang Vũ)

• Trong 2 ngày 14 và 15/8, Ban CHQS huyện Đất Đỏ phối hợp với chùa Hưng Hòa (TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) tổ chức đoàn đến thăm, tặng 139 suất quà gồm trái cây, sữa tươi và các loại nhu yếu phẩm (trị giá 300 ngàn đồng/suất) cho lực lượng dân quân tự vệ đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại 139 chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (ảnh). Chi phí do chùa Hưng Hòa, các nhà hảo tâm và DN trên địa bàn tỉnh tài trợ. Ngoài ra, Ban CHQS huyện Đất Đỏ cũng đã trích Quỹ tăng gia sản xuất để trao tặng 30 suất quà gồm gạo, dầu ăn, nước mắm và tiền mặt (trị giá 1,4 triệu đồng/suất) cho gia đình các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. (Minh Nhân)

• Trong 2 ngày 14 và 15/8, Ban CHQS TP. Bà Rịa đã tiếp nhận các nhu yếu phẩm như mì, dầu ăn, nước mắm, nước tương, khẩu trang với tổng trị giá khoảng 22 triệu đồng từ 9 HS trên địa bàn thành phố tham gia đóng góp cho chương trình “LLVT Bà Rịa chia sẻ yêu thương - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Số quà trên sẽ được Ban CHQS TP. Bà Rịa chuyển đến bà con bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất. (Nhân Đoàn)

• Ngày 15/8, Đội Phòng chống tội phạm và hỗ trợ an toàn giao thông TX. Phú Mỹ đã tặng 700kg rau các loại cho người dân sống trong khu phong tỏa TP. Vũng Tàu. Đây là lần thứ 7, đội hỗ trợ người dân các khu cách ly trên địa bàn TP. Vũng Tàu các loại rau xanh, mì, trứng… Trong ngày, Đội cũng đã trao tận nơi cho người dân khó khăn, công nhân thất nghiệp tại KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ 200kg gạo, 200 thùng mì và một số nhu yếu phẩm khác. (Minh Tâm)

• Ngày 15/8, UBMTTQ Việt Nam xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức phối hợp với anh Trần Viết Tuân (xã Suối Nghệ) trao 135 phần quà cho hộ nghèo, khó khăn, ốm đau bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (ảnh). Mỗi phần quà là gạo, mỳ gói, sữa, tiền mặt trị giá 100.000, 200.000 và 500.000 đồng. Tổng chi phí 58 triệu đồng do anh Trần Viết Tuân hỗ trợ. (Mai Ngọc)

• Ngày 14/8, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên phường 12, TP.Vũng Tàu đã tặng 50 phần quà gồm: mì tôm, bánh đa khô, bún khô, phở khô, đường, bột ngọt, nước mắm, khẩu trang y tế… cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Các phần quà do các nhà hảo tâm hỗ trợ. (Phước An)

• Ngày 15/8, Tỉnh đoàn đã trao 200 phần quà đến các SV có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng, gồm: gạo, mỳ tôm, trứng, dầu ăn, mắm, cá. Và trao tặng nước suối đến 23 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 (ảnh), mỗi chốt 4 thùng nước: nước suối, nước ngọt và cà phê. (Minh Thanh)

• UBMTTQVN huyện Long Điền đã tổ chức phân loại, đóng thùng 1.318 phần quà gồm các nhu yếu phẩm và chuyển đến cho người dân tại tâm dịch TT.Long Hải (ảnh). Tổng chi phí 102 triệu đồng do Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP.Bà Rịa hỗ trợ cho người dân TT.Long Hải. (Nguyễn Tuyền)

• CĐCS Sở Nội vụ đã tổ chức trao 360 quà, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, trứng, chả mực… cho người dân khu phong tỏa hẻm 40 Bạch Đằng, phường 5, TP.Vũng Tàu. Tổng chi phí 46 đồng do tập thể Sở Nội vụ và các nhà hảo tâm đóng góp.

- Ban Dân tộc tỉnh vận động CBCC và nhà hảo tâm trao tặng 56 suất quà, mỗi suất quà gồm 10kg gạo và 1 thùng mì gói (ảnh) cho 56 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. (Cẩm Nhung)

• Xã Láng Lớn đã tiếp nhận 11 tấn rau do thầy Thích Vạn Ngộ, chủ trì chùa Hải Đức, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng tặng bà con nhân dân xã Láng Lớn. Số rau này gồm 15 loại rau củ quả có thể bảo quản được dài ngày như củ cải, ớt chuông, dưa leo, cà chua, bí đao, cải thảo… UBND xã phối hợp cùng Đội shipper thanh niên Đoàn xã đã nhanh chóng phân phối tận nhà cho các hộ dân khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn xã. (Nhung Hoa)

• Hội LHPN phường 11 (TP.Vũng Tàu) đã vận động Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 3, Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam nhận đỡ đầu 2 HS hoàn cảnh khó khăn, mỗi HS được cấp 4,5 triệu đồng/năm học. Ngoài ra, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 3 đã tặng 50 chiếc cặp cho HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 11 (ảnh) với tổng trị giá là 21 triệu đồng. (Thi Phong)