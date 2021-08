BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2675/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10 năm 2021.

Theo đó, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, để công tác chỉ trả bảo đảm đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10 năm 2021. BHXH tỉnh phối hợp cùng Bưu điện tỉnh căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 của từng địa phương, xây dựng phương án tổ chức chi trả cho người hưởng bằng tiền mặt bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo đúng mục tiêu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các tỉnh kết hợp đẩy mạnh các giải pháp vận động khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân. Việc tổ chức chi trả tránh tập trung đông người, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Đây là lần thứ 4 trong năm 2021, BHXH Việt Nam đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp cùng ngành Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng vào cùng một kỳ chi trả để bảo đảm quyền lợi cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

HUYỀN TRANG