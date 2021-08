Ngày 24/8, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 425/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với chung cư Bình An thuộc tổ 12, khu phố 4, phường 10, TP. Vũng Tàu để phòng, chống dịch COVID-19.

Vùng cách ly y tế chung cư Bình An gồm 378 hộ dân với 1.200 nhân khẩu. Thời gian cách ly từ ngày 18/8 cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh giao UBND TP. Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Y tế, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, GT-VT và đơn vị liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 khu vực phong tỏa và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội. Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hoạt động các chốt liên ngành kiêm soát nghiêm ngặt người và phương tiện vào/ra trên địa bàn tỉnh để thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Sở Y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp ngay với UBND TP. Vũng Tàu tổ chức triển khai thiết lập phong tỏa vùng cách ly bảo đảm đúng quy định của pháp luật và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

SONG BÌNH