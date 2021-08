Bảo đảm an ninh, an toàn

Ngày 22/8, lực lượng quân đội đã có mặt tại TT. Long Hải tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa đến người dân và thực hiện các nhiệm vụ khác. Song song đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cũng được đặt lên hàng đầu.

Lực lượng công an kiểm tra giấy tờ phương tiện vào TT. Long Hải.

Từ sáng sớm 22/8, các ngả đường dẫn vào TT. Long Hải đều được chốt chặn nghiêm ngặt. Mỗi chốt có 4-5 người gồm các lực lượng: công an, bảo vệ dân phố, thanh niên tình nguyện. Ngoài xe làm nhiệm vụ theo quy định, các phương tiện bình thường không được phép ra, vào TT. Long Hải. Bên trong các tuyến đường nội ô, người dân vắng bóng mà chỉ có quân đội, dân quân, bảo vệ dân phố… tập kết gạo, nước, rau củ tại đầu các hẻm để đưa vào từng nhà cho người dân.

Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an huyện Long Điền cho biết, ngay từ khi TT. Long Hải xuất hiện ca bệnh, Công an huyện và Công an tỉnh đã thành lập 12 tổ công tác thường trực tại các điểm nóng của 12 khu phố. Hiện nay, mỗi tổ dân cư được bố trí 1 tổ công tác cắm chốt gồm 2 chiến sĩ công an, 1 chiến sĩ bộ đội, phối hợp với tổ COVID cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất với phương châm “nhà cách ly với nhà”, “ai ở đâu ở đó”. Đồng thời, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra lưu động tại các tuyến đường trong tổ để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp cố tình ra ngoài.

Ban CHQS huyện Long Điền đã bố trí 100% dân quân của TT. Long Hải tham gia cùng các lực lượng trực canh tại các chốt ra vào, vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận nhà và bảo đảm ANTT tại địa phương. Sáng 22/8, Bộ CHQS tỉnh đã điều động 110 chiến sĩ của Trung đoàn Minh Đạm và 45 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 302 (Quân khu 7) tăng cường cho TT. Long Hải, phối hợp các lực lượng tại địa phương để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Cũng trong ngày 22/8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động 25 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho Đồn Biên phòng Phước Tỉnh để phối hợp với lực lượng chức năng TT. Long Hải tuần tra, kiểm soát nhằm “khóa chặt” các đường mòn, lối mở lên, xuống dọc chiều dài bờ biển TT. Long Hải, tuyệt đối không để người dân tự ý xuống biển.

Bên cạnh đó, lực lượng công an hỗ trợ các tổ y tế đến từng gia đình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Khi có kết quả F0, Công an huyện sẽ hỗ trợ đưa người bệnh đi cách ly tập trung, thần tốc truy vết F1, F2. Ở hướng biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng “khoá chặt”, không để người dân ra khơi đánh bắt trong thời gian này. “Công an huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác tuyên truyền sâu rộng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, ANTT tại TT. Long Hải trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Chúng tôi mong người dân hợp tác, đoàn kết thực hiện nghiêm quy định để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất”, Thượng tá Nguyễn Văn Tân nói.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân TT. Long Hải cũng nghiêm túc chấp hành và đồng tình với việc siết chặt giãn cách xã hội. Bà Nguyễn Thị Thuận, Phó Ban điều hành KP. Hải Điền (TT. Long Hải) cho biết, từ ngày 21/8, khu phố đã tuyên truyền về chủ trương siết chặt giãn cách xã hội đến tổ dân cư để người dân chuẩn bị tâm lý. Nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ sinh hoạt hằng ngày sẽ được lực lượng chức năng đưa đến tận nhà, nên người dân không lo lắng, không đổ xô ra đường mua lương thực, thực phẩm tích trữ. “Chúng tôi có danh sách nhân khẩu của từng hộ và sẽ chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến từng nhà, không để ai phải thiếu ăn trong thời gian siết chặt giãn cách”, bà Thuận cho biết thêm.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại TT. Long Hải.

Ông Hà Văn Sơn, KP. Hải Hà (TT. Long Hải) cho biết, qua các phương tiện thông tin đại chúng, gia đình ông đã nắm được chủ trương siết chặt giãn cách xã hội tại TT. Long Hải. “Dịch bệnh tại Long Hải diễn biến phức tạp nên việc siết chặt giãn cách là cần thiết và chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành”, ông Sơn nói.

Bài, ảnh: VĂN ANH - MINH NHÂN