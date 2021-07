Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giãn cách xã hội

Trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách, lực lượng công an và cơ quan chức năng tại các địa phương đã huy động lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định Chỉ thị 16 của Chính phủ tại các tuyến, địa bàn trên toàn tỉnh.

Lực lượng CSGT-Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra giấy tờ người đi đường.

Theo Công an tỉnh, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nên người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật, tự giác tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần cùng chính quyền và nhân dân địa phương nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Những trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh đã thành lập 3 Tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng yếu. Mỗi tổ gồm 13 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) từ các lực lượng Cảnh sát hình sự (PC02), Cảnh sát cơ động (PK20), Cảnh sát giao thông (PC08) và Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04). Bên cạnh đó, để khép kín địa bàn, ngăn chặn các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, công an các địa phương cũng tổ chức hơn 317 tổ công tác tuần tra, kiểm tra, nhắc việc chấp hành các quy định về không đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách theo đúng quy định. Theo đó, từ ngày 19/7 đến 30/7, qua kiểm tra, ngoài việc nhắc nhở, lực lượng công an và các lực lượng khác đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2.039 trường hợp với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Công an phường 10, TP.Vũng Tàu kiểm tra giấy tờ người ra đường trong thời gian TP.Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Theo chân lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu, trong sáng 30/7, lực lượng này đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 42 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với tổng số tiền 52 triệu đồng vì ra đường đi thể dục buổi sáng. Tính từ ngày 14/7 đến sáng 30/7, lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 973 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

Còn tại địa bàn TX. Phú Mỹ, Công an TX. Phú Mỹ đã phân công lực lượng với 28 tổ tuần tra lưu động, chia thành nhiều hướng tuần tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16 trên tất cả các tuyến đường của thị xã xuyên suốt 24/24 giờ trong 14 ngày. Lực lượng Công an TX. Phú Mỹ đã tổ chức 1.330 lượt tuần tra, xử phạt vi phạm hành chính 291 trường hợp người dân vi phạm thực hiện giãn cách xã hội với số tiền 580 triệu đồng; nhắc nhở 826 trường hợp.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, toàn tỉnh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường nội ô thành phố và nông thôn, xử lý nghiêm các trường hợp ra khỏi nhà không tuân thủ nguyên tắc 5K cũng như các trường hợp không có lý do chính đáng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, đầu cơ nâng giá, những vi phạm về hạn chế hoạt động của các cơ sở kinh doanh và lợi dụng không gian mạng để đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc công tác phòng chống dịch để gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN