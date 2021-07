Thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tại chợ Kim Long, huyện Châu Đức

Sáng 16/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống (BCĐ PC) COVID-19 tỉnh có Quyết định về việc thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tại chợ Kim Long (xã Kim Long, huyện Châu Đức) để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19.

Lực lượng chức năng phong tỏa Chợ Kim Long, huyện Châu Đức. Ảnh: NGỌC BÍCH.

Trước đó, tối 10/7, BCĐ PC COVID-19 huyện Châu Đức đã tạm thời phong tỏa chợ Kim Long do liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 là bà L.T.H.P. (37 tuổi, ngụ ấp 2, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ).

BCĐ PC COVID-19 tỉnh quyết định thời gian phong tỏa cách ly từ 18 giờ 30 ngày 10/7 cho đến khi có Quyết định tiếp theo; phạm vi cách ly gồm tất cả các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Kim Long. Đồng thời yêu cầu UBND huyện Châu Đức chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở GT-VT và đơn vị liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 tại khu vực phong tỏa và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội.

MINH THIÊN