Thiết lập thêm nhiều vùng phong tỏa cách ly y tế

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vừa ký các quyết định về việc phong tỏa cách ly y tế tại các địa bàn dân cư để phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Quyết định số 108/QĐ-BCĐ thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế một phần tổ dân cư số 11 của thôn Tân Long, xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ (gồm 19 hộ gia đình với 107 nhân khẩu) để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19. Thời gian cách ly từ ngày 17/7/2021 cho đến khi có Quyết định tiếp theo.

Tại Quyết định số 111/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19, thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi một phần tổ 6, khu phố 5, đường Nguyễn Khang, phường 9, TP.Vũng Tàu (gồm 44 hộ dân với 197 nhân khẩu) để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19. Thời gian cách ly từ 16h ngày 15/7/2021 cho đến khi có Quyết định tiếp theo.

Tại Quyết định số 112/QĐ-BCĐ, từ 18h ngày 14/7, thiết lập vùng cách ly y tế đối với một phần tổ 37, 38 và tổ 15B, khu phố 2, 3, hẻm 925/17 và hẻm 1000 đường 30/4 (gồm 100 hộ dân với 513 nhân khẩu thuộc phường 11, TP.Vũng Tàu).

Tại Quyết định số 113/QĐ-BCĐ, từ 9h ngày 15/7, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ tổ 2, khu phố 3, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu với 37 hộ dân và 165 nhân khẩu.

Tại Quyết định số 114/QĐ-BCĐ, từ 16h ngày 13/7, thiết lập vùng cách ly y tế một phần các hẻm 120 đường Chi Lăng; hẻm 1216/57, 1278 và 1392 đường 30/4; hẻm 30 đường Nguyễn Gia Thiều, phường 12, TP.Vũng Tàu.

Tại Quyết định số 115/QĐ-BCĐ, từ 18h ngày 15/7, thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ tổ 49, khu phố 4, hẻm 9 đường Đô Lương, phường 11, TP.Vũng Tàu.

Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các vùng cách ly thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/ tổ dân phố cách ly với thôn/ tổ dân phố, xã/ phường cách ly với xã/ phường. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh giao UBND TP.Vũng Tàu và UBND TX.Phú Mỹ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 tại khu vực phong tỏa và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội.

Bên cạnh thiết lập vùng cách ly y tế, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cũng vừa ký các quyết định về việc dỡ bỏ vùng phong tỏa cách ly y tế đối với các địa phương đã hoàn thành việc cách ly. Theo đó, từ ngày 19/7, dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế đối với: 20 gia đình với 74 nhân khẩu tại tổ dân cư số 1, 2, 5, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 5, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa; 70 hộ gia đình với 242 nhân khẩu thuộc tổ 14, 15, khu phố Phước Sơn, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ.

THI PHONG