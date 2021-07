Thành phố Vũng Tàu khen thưởng Tổ Truy vết nhanh COVID-19

Trưa 22/7, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hoàng Vũ Thảnh Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đến thăm, động viên và khen thưởng đột xuất Tổ Truy vết nhanh COVID-19, Công an TP.Vũng Tàu.

Tổ Truy vết nhanh COVID-19 được thành lập từ khi có ca mắc đầu tiên tại TP.Vũng Tàu vào ngày 6/7. Tổ bao gồm 24 cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh và 8 cán bộ, chiến sĩ Đội Điều tra, Công an TP.Vũng Tàu. Tính đến 11 giờ ngày 22/7, Tổ Truy vết nhanh COVID-19, Công an TP.Vũng Tàu đã truy vết các trường hợp tiếp xúc gần các ca dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm: 1.243 F1, 1.776 F2; 643 F3 liên quan đến 135 ca mắc COVID-19 trên địa bàn.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu ghi nhận, biểu dương tinh thần tận tụy, đã khẩn trương, nhanh chóng truy vết nhanh các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca mắc COVID-19 trên địa bàn. Công tác này của của các cán bộ, chiến sĩ Tổ Truy vết nhanh đã hỗ trợ đắc lực cho BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, mong muốn, thời gian tới cùng với lực lượng Công an toàn tỉnh, Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. khen thưởng đột xuất Tổ Truy vết nhanh COVID-19 với số tiền 10 triệu đồng.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng động viên Tổ Truy vết nhanh COVID-19 khắc phục khó khăn, bảo đảm sức khỏe, nỗ lực không để “lọt” F1, F2 trên địa bàn. Đồng thời đề nghị BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu thành lập Tổ Truy vết COVID-19 cộng đồng bao gồm cán bộ Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu và 17 Trưởng Trạm Y tế phường, xã để nhanh chóng có thông tin về các trường hợp F0 hỗ trợ Tổ Truy vết COVID-19; công khai 8 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các thông tin về các F1, F2, F3; xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho các thành viên định kỳ 1 tuần/ lần để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Các số điện thoại đường dây nóng của Tổ Truy vết nhanh COVID-19, Công an TP.Vũng Tàu:

Đường dây nóng số 1: 02543.512.577

Đường dây nóng số 2: 02543.512.595

Đường dây nóng số 3: 02543.512.566

Đường dây nóng số 4: 02543.554.923

Đường dây nóng số 5: 02543.512.588

Đường dây nóng số 6: 02543.564.312

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG