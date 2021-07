Quá tải xét nghiệm COVID-19

Với việc BR-VT áp dụng quy định người vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19, nhiều người đã đổ xô đi làm giấy xét nghiệm COVID-19 để có “giấy thông hành”. Thực tế này đang khiến các phòng khám, bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.

Ở các khâu chờ xét nghiệm COVID-19 đều đông.

ĐỔ XÔ ĐI XÉT NGHIỆM COVID-19

Từ sáng sớm 6/7, người dân đã xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại TTYT TP. Vũng Tàu (phường 7, TP. Vũng Tàu). Trước khu vực chờ đăng ký, lấy mẫu, trả kết quả tập trung rất đông người xếp hàng dài chờ đến lượt mình. Tài xế xe tải Nguyễn Văn Hưng (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, vì số lượng người đến xét nghiệm quá đông nên anh phải chờ từ 7h30 tới gần 9h mới hoàn tất thủ tục khai báo, đóng tiền để được lấy mẫu xét nghiệm. “Tôi thường xuyên phải chở hàng di chuyển nhiều nơi nên phải tranh thủ làm xét nghiệm. Để vào cảng giao hàng, tôi phải tranh thủ xét nghiệm do giấy xét nghiệm vừa hết hạn ngày hôm qua. Mức thu phí mỗi lần xét nghiệm là 238 nghìn đồng/1 lần. Trong khi thời hạn của giấy không quá 5 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm nên từ hôm có quy định tới giờ tôi đã đóng hơn 3 triệu đồng để làm xét nghiệm”, anh Hưng than thở.

Do người dân tập trung chờ làm xét nghiệm đông, bảo vệ phải liên tục nhắc nhở, hướng dẫn người dân giữ khoảng cách và thực hiện 5K để bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Nhiều người phải ngồi chờ từ sáng đến trưa để có được tờ giấy xét nghiệm COVID-19. Chị Trần Thị Quỳnh, ở phường Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu) cho biết, mấy hôm nay chị nghe thông tin từ 12h trưa ngày 5/7, BR-VT áp dụng quy định tất cả những người vào tỉnh bằng đường bộ phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Do có việc phải đi ra ngoại tỉnh nên chị Quỳnh phải cấp tốc đi làm giấy xét nghiệm. “Hơn 7h sáng tôi có mặt để chờ làm xét nghiệm. Tôi mất nguyên cả buổi sáng chờ tới gần 11h trưa để vừa làm xét nghiệm, vừa lấy kết quả”, chị Quỳnh nói.

Trong khi đó, ghi nhận tại Phòng khám đa khoa Vũng Tàu (đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, TP. Vũng Tàu), TTYT TP. Bà Rịa... cũng tập trung đông người dân đến chờ đăng ký làm xét nghiệm COVID-19. Trong số này có nhiều người là thuyền viên, tài xế xe tải, công nhân làm việc ngoại tỉnh. Cầm trên tay tờ giấy kết quả xét nghiệm COVID-19, anh Nguyễn Văn Minh, ở phường 12, TP. Vũng Tàu cho biết: “Tôi đi một số nơi nhưng chỗ nào cũng đông nên tôi đành phải chờ. Tôi nghĩ, việc xét nghiệm này là cần thiết để bảo vệ bản thân, gia đình cũng như chung tay cùng chính quyền phòng, chống dịch”.

Do yêu cầu phải có giấy xét nghiệm kết quả âm tính khi vào tỉnh qua các tổ, chốt kiểm soát nên nhu cầu xét nghiệm ở một số nơi tăng cao. Điển hình tại TX. Phú Mỹ-nơi tập trung đông công nhân lao động. Tại phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (QL.51, TX. Phú Mỹ) người dân cũng xếp hàng dài chờ tới lượt xét nghiệm. Anh Nguyễn Văn Cường, công nhân làm việc cho biết: “Do công việc tôi thường xuyên phải đi làm ở đi lên TP. Hồ Chí Minh nên buộc tôi phải đi làm giấy xét nghiệm. Tôi chờ từ sáng đến trưa nhưng chỉ mới kịp khai báo, đóng phí. Đến chiều, tôi mới được hẹn lấy mẫu xét nghiệm. Chắc phải mất cả ngày hôm nay mới lấy được tờ giấy xét nghiệm”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết với những người đã được xét nghiệm sẽ được cấp chứng nhận dưới dạng mã QR. Tuy nhiên, dù có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, mọi người dân phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 5K.

ÂM TÍNH VẪN PHẢI TUÂN THỦ 5K

Trước nhu cầu xét nghiệm COVID-19 của người dân, tại các đơn vị đủ điều kiện lấy mẫu xét nghiệm cũng đã sắp xếp, bố trí thêm nhân sự để thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, để phục vụ nhu cầu xét nghiệm của người dân, nhất là công nhân không có thời gian xét nghiệm ban ngày, một số đơn vị đã kéo dài thời gian làm việc. Tuy nhiên, tại một số đơn vị không đủ dụng cụ hỗ trợ tets nhanh do nhu cầu của người dân xét nghiệm quá lớn. Bác sĩ Tôn Thất Các, Phó Giám đốc TTYT TP. Bà Rịa cho biết: “Hiện nay, trung tâm chỉ tập trung lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh người vận chuyển hàng hóa khi ra vào BR-VT. Mỗi ngày, trung bình, trung tâm thực hiện lấy mẫu cho khoảng 200 người. Do tất cả các địa phương đều phải thực hiện phương châm “4 tại chỗ” nên chúng tôi phải bố trí, sắp xếp người vừa hỗ trợ tại các chốt kiểm soát, vừa phải lấy xét nghiệm nhanh tại trung tâm”.

Từ 12 giờ trưa 5-7, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, BR-VT áp dụng quy định tất cả những người vào tỉnh bằng đường bộ phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Thời hạn của giấy không quá 5 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm. Quy định này nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng sau khi ghi nhận ca bệnh có nguồn lây từ ngoại tỉnh vào...Trong đó phần lớn các ca bệnh có nguồn gốc lây nhiễm từ việc tiểu thương các chợ vận chuyển hàng hóa từ chợ đầu mối Thủ Đức, chợ Bình Điền, TP. Hồ Chí Minh về BR-VT kinh doanh, buôn bán.

Bác sĩ Bùi Xuân Thy, Giám đốc TTYT TP. Vũng Tàu cho biết, riêng trong sáng 6/7, trung tâm thu nhận khoảng 300 mẫu xét nghiệm. Với số lượng nhu cầu người dân đến làm xét nghiệm đông như hiện nay thì TTYT TP. Vũng Tàu đã tính toán, sắp xếp, bố trí thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ngay trong chiều cùng ngày, trung tâm chỉ tiếp nhận xét nghiệm cho khoảng 150 người. Đồng thời, để bảo đảm công tác xét nghiệm được nhanh và thực hiện đúng quy định phòng chống dịch, trung tâm đã phải tăng cường kỹ thuật viên, mở rộng khu vực xét nghiệm. “Với tình hình cơ sở vật chất của trung tâm hiện nay và bảo đảm an toàn cho việc phòng, chống dịch, mỗi ngày chúng tôi sẽ tiếp nhận xét nghiệm cho khoảng 350 người”, bác sĩ Bùi Xuân Thy nói.

Sáng 6/7, Sở Y tế đã ban hành quyết định thông báo danh sách các cơ sở y tế đủ năng lực xét nghiệm kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 trên địa bàn để phục vụ xét nghiệm theo nhu cầu của người dân, DN. Cụ thể gồm: Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các TTYT huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Hiện nay, nhiều DN có lao động sinh sống ở tỉnh Đồng Nai hàng ngày phải qua các chốt kiểm dịch để vào các KCN trên địa bàn BR-VT làm việc đang cấp tốc làm xét nghiệm cho hàng trăm công nhân. Tuy nhiên, đại diện một số DN cho rằng, hiện nay lao động tại các DN phải làm việc 6 ngày/tuần. Đại diện Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản (KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ) cho biết, DN mong muốn tỉnh xem xét tăng thời hạn giấy xét nghiệm COVID lên thêm 1 ngày (thay vì có giá trị trong 5 ngày thì tăng lên thành 6 ngày). Đứng trước nhu cầu xét nghiệm quá đông hiện nay trong khi phần lớn các điểm xét nghiệm quá tải thì điều này nhằm hỗ trợ DN và người lao động không mất nhiều thời gian chờ đợi khi đi xét nghiệm.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN