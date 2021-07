Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến họp chỉ đạo phòng, chống dịch

Tối 1/7, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (ảnh dưới) đã chủ trì cuộc họp với BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết, liên quan đến BN 16320 tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền hiện có 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang được điều trị TTYT huyện Long Điền. Các trường hợp F1 và 198 trường hợp F2 liên quan ca bệnh có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 99 người, đang cách ly tại Trung đoàn Minh Đạm và 99 người đang cách ly tại nhà. Tất cả 336 trường hợp F3 đang tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 390 người tổ 12, tổ 13 ấp Phước Tân và tất cả các kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng mở rộng khoanh vùng một số địa phương có F1, F2. Long Điền đã thành lập 2 tổ giám sát, xét nghiệm (gồm nhân viên y tế, công an và biên phòng) tất cả các thuyền viên của các tàu, ghe đánh cá cập cảng tại cảng Hưng Thái và cảng Tân Phước, huyện Long Điền.

Chiều 1/7, ngành y tế đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho 752 người dân xã Phước Hưng liên quan đến ca F0 xã Phước Tỉnh. Tại cảng Phước Tân, xã Phước Tỉnh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho 9 ghe gồm 52 thuyền viên. Dự kiến, huyện sẽ lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho gần 3.000 người lao động làm việc tại 3 công ty (Công ty TNHH Chang Chun Vina, Công ty KNK Bà Rịa và Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ Trí Hải).

Theo báo cáo của UBND huyện Long Điền, tính đến cuối giờ ngày 1/7, các nhân viên y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 25.000/31.269 người dân, đạt hơn 81% kế hoạch. Trước đó, 390 người dân trong khu vực phong tỏa thuộc tổ 12 và tổ 13 ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh đã được xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu về giải pháp tăng cường quản lý đối với các trường hợp liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2

Báo cáo tại cuộc họp, ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết, liên quan đến ca dương tính tại xã Phươc Tỉnh, hiện tại có 5 trường hợp F1 và 5 trường hợp F2 đang cách ly tập trung và đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1. Có 37 trường hợp cách ly tại nhà đã có kết quả test nhanh âm tính. Địa phương đã tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ khu vực ấp Hải An, xã Lộc An với 440 hộ dân gồm 2.036 nhân khẩu. Đồng thời lực lượng y tế huyện Đất Đỏ đã lấy mẫu xét nghiệm ở ấp Tân Hải, xã Lộc An. Hiện tại đã lấy mẫu xét nghiệm cho 2.074/2.036 dân (đạt 101,866 %).

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương đã thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch như: cung cấp thêm thiết bị vật tư y tế (khẩu trang, đồ bảo hộ, dụng cụ tets nhanh...); việc kiểm soát ghe, tàu vào cập cảng cá Phước Tỉnh để buôn bán hải sản; bố trí, sắp xếp nhân lực hỗ trợ kiểm soát các ghe, tàu cập cảng tại cảng cá Phước Tỉnh...

Tin, ảnh: TUYẾT MAI