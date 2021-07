Người dân đồng lòng cùng chính quyền chống dịch

Từ 0h ngày 14/7, TP.Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 trong 14 ngày (14-27/7) nhằm hạn chế tập trung đông người, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh; gấp rút triển khai xét nghiệm trên diện rộng truy tìm F0 dập dịch trên địa bàn. Trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách, người dân trên địa bàn thành phố nghiêm chỉnh chấp hành. Đồng thời lực lượng chức năng cũng đã mạnh tay xử phạt những trường hợp vi phạm.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu kiểm tra công tác phòng, chống dịch và thực hiện Chỉ thị 16 tại Công ty TNHH Sản Xuất Giày Uy Việt (KCN Đông Xuyên).

KIỂM SOÁT CHẶT TRONG KHU VỰC NỘI THÀNH

Theo ghi nhận phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng 14/7, những con đường chính dẫn vào TP.Vũng Tàu như đường 3/2, 2/9, 30/4 vắng vẻ, thi thoảng mới có xe qua lại. Những tuyến đường trung tâm thành phố: Lê Hồng Phong, Ba Cu, Trương Công Định... cũng thưa vắng người lưu thông. Những cửa hàng không thiết yếu dọc các phố này đều tuân thủ quy định tạm dừng hoạt động… Nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội toàn TP. Vũng Tàu theo Chỉ thị 16, trong sáng 14/7, 17 phường, xã trên địa bàn thành phố đồng loạt kích hoạt các chốt kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn hoặc thành lập các tổ kiểm tra lưu động tuần tra, kiểm soát. Các phường trên địa bàn thành phố cũng phát phiếu đi chợ cho người dân theo các ngày chẵn, lẻ nhằm hạn chế người dân ra khỏi nhà.

Tại phường Thắng Nhì, địa phương đã thành lập 8 chốt các ngã giáp ranh các khu phố và 3 tổ tuần tra lưu động bao gồm lực lượng công an, quân sự, y tế kiểm tra người, phương tiện ra vào địa bàn. Đối với các trường hợp ra ngoài đường mà không thật sự cần thiết hoặc không xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định. Qua ghi nhận, hầu hết người dân ra đường đều có giấy thông hành đúng quy định và phiếu phát đi chợ theo ngày. Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, nhắc nhở người dân bảo đảm các quy định giãn cách theo quy định.

Lực lượng chức năng phường Thắng Nhì kiểm tra giấy tờ một trường hợp ra đường sáng 14/7.

Bà Trương Thị Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì cho hay, địa phương đã hoàn thành phát thẻ đi chợ người dân trong 1 tuần đi chợ 3 lần theo ngày chẵn, lẻ cho 4.800 dân trên địa bàn. Qua ghi nhận, người dân ra đường chủ yếu là đi chợ, siêu thị mua lương thực, nhu yếu phẩm. Tính đến 15h ngày 14/7, lực lượng chức năng kiểm soát 251 lượt người, trong đó đã lập biên bản 3 trường hợp vi phạm.

Tương tự, tại phường Nguyễn An Ninh đã thành lập Tổ kiểm tra lưu động do lãnh đạo phường trực tiếp đi tuần tra cùng lực lượng công an, quân sự, công chức văn hoá - xã hội. Theo đó, lực lượng chức năng của phường Nguyễn An Ninh đã tuần tra, lập biên bản xử phạt 1 trường hợp là đơn vị chuyển phát nhanh tại số 468/1A Bình Giã vi phạm do không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Song song đó, Công an TP.Vũng Tàu, trong sáng 14/7 đã triển khai 6 tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường để kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16. Đồng thời, tăng cường lực lượng kiểm soát các chốt chặn tại 3 cửa ngõ đường bộ và 1 chốt chặn trên biển nhằm bảo đảm siết chặt quản lý người ra vào thành phố. Trong ngày đầu tiên TP. Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, các chốt kiểm soát tiến hành kiểm soát cả chiều ra khỏi thành phố. Mỗi phương tiện qua chốt đều được lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt và giấy tờ liên quan. Đa số người điều khiển phương tiện đều đồng thuận với quy trình kiểm soát chặt chẽ tại chốt. Một số trường hợp không đủ điều kiện để ra khỏi TP. Vũng Tàu sau khi được lực lượng chức năng giải thích đã chấp hành việc quay đầu xe.

SIẾT QUẢN LÝ CÔNG NHÂN TẠI CÁC KCN

Theo BCĐ Phòng, chống dịch TP.Vũng Tàu, đến 19h00 ngày 14/7, TP.Vũng Tàu ghi nhận 59 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca ngụ ở phường 11 là công nhân của Công ty CP Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (KCN Đông Xuyên). Đối với trường hợp này, BCĐ Phòng, chống dịch TP.Vũng Tàu tiến hành phong tỏa công ty và lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với 45 công nhân làm việc tại đây.

Trước nguy cơ dịch COVID-19 “tràn” vào KCN, trưa 14/7, ông Hoàng Vũ Thảnh đã trực tiếp đến KCN Đông Xuyên (TP.Vũng Tàu) để kiểm tra công tác phòng, chống dịch và chấp hành các quy định theo Chỉ thị 16 tại đây. Được biết, KCN Đông Xuyên có 75 DN với 13.997 công nhân trong đó đã có 2.091 công nhân đã được xét nghiệm có kết quả âm tính.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Uy Việt (KCN Đông Xuyên) - nơi có 4.800 công nhân đang làm việc tại đây, ông Hoàng Vũ Thảnh yêu cầu Ban Giám đốc Công ty bảo đảm lịch trình di chuyển của công nhân từ công ty về nhà và ngược lại và phải cấp giấy thông hành. Đối với hơn 400 công nhân ngoài thành phố, phải bố trí ăn, ở tại thành phố. Đồng thời, yêu cầu Công ty phải lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các công nhân trước ngày 17/7 nhằm sàng lọc loại trừ ca mắc COVID-19. Còn đối với 11 ngàn công nhân tại Dự án Hoá dầu Long Sơn, DN cũng sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh trong ngày 15/7.

Từ 0h đến 15h ngày 14/7, lưu lượng ra vào TP.Vũng Tàu giảm nhiều. Tổng số xe qua 3 chốt chặn ra vào cửa ngõ TP.Vũng Tàu là 725 xe ô tô và 1.500 xe máy, trong đó buộc quay đầu xe là 216 trường hợp; lập biên bản xử phạt 7 trường hợp, kiểm tra nhắc nhở 48 trường hợp.



Ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết, ngoài yêu cầu DN xét nghiệm nhanh đối với tất cả các công nhân, TP.Vũng Tàu đã có kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng đối với 500 ngàn dân trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 để thực hiện giám sát, cách ly, điều trị. Đồng thời việc xét nghiệm diện rộng cũng nhằm đánh giá nguy cơ để đáp ứng phòng, chống dịch một cách nhanh và hiệu quả nhất. Trong đó, nhóm các phường có nguy cơ cao và rất cao gồm 3 phường: 11, 12, Rạch Dừa với tổng số nhân khẩu là 92.367/24.154 hộ dân sẽ được xét nghiệm sớm nhất. Ngay trong tối 13 và ngày 14/7, lực lượng y tế đã xét nghiệm mẫu gộp toàn bộ người dân tại phường 11 với 37.904 người tại 9 điểm trên địa bàn. Trong các ngày tiếp theo, TP.Vũng Tàu sẽ tiến hành xét nghiệm cho các nhóm các phường có ca nhiễm ngoài cộng đồng bao gồm 4 phường: 7, 8, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh với tổng số nhân khẩu là 86.135 người, tiếp đến là nhóm các phường chưa có ca nhiễm ngoài cộng đồng gồm 10 phường, xã còn lại với tổng nhân khẩu 191.027 người/48.323 hộ dân. Với khối lượng xét nghiệm “khổng lồ”, TP.Vũng Tàu đã được CDC tỉnh hỗ trợ 100 nhân viên y tế hỗ trợ thực hiện xét nghiệm trong 5 ngày.

Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu tạm dừng các công trình xây dựng trên địa bàn, chỉ duy trì các công trình thiết yếu phục vụ công tác chống dịch, thiên tai, khẩn cấp thực hiện theo yêu cầu và được phép của cấp có thẩm quyền; các công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia; công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố chỉ được phép hoạt động khi được BCĐ phòng chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu cho phép.

Từ ngày 15-27/7, TP.Vũng Tàu quy định người, phương tiện thu gom rác khi hoạt động thu gom rác trên địa bàn thành phố phải có giấy xác nhận hoạt động thu gom rác của UBND phường, xã. Công an TP.Vũng Tàu sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động thu gom rác không có giấy xác nhận của UBND các phường xã trong thời gian giãn cách.



“Đối với các trường hợp vi phạm các quy định giãn cách Chỉ thị 16, thành phố đã chủ trương kiên quyết xử phạt nhằm thực hiện nghiêm các quy định giãn cách ngay trong ngày đầu tiên. Đồng thời, tại các chốt chặn tại các cửa ngỏ ra vào thành phố chỉ cho phép công chức, người lao động trong hệ thống chính trị di chuyển giữa TP.Vũng Tàu và các địa phương khác trong tỉnh vì lý do như trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và xử lý các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu, trong đó giấy tờ gồm thẻ công chức hoặc giấy xác nhận đang làm việc tại cơ quan, có ảnh 4x6 đóng giáp lai. Ngoài ra, phải có văn bản cam kết có xác nhận của cơ quan, đơn vị chỉ di chuyển từ nhà đến cơ quan công tác, không dừng hoặc đến địa điểm nào khác trong quá trình di chuyển. Những giấy tờ này sẽ được kiểm tra tại các chốt ở các điểm ngõ vào TP Vũng Tàu”, ông Hoàng Vũ Thảnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG