Huyện Đất Đỏ truy vết được 6 F1, 84 F2

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ, liên quan đến các trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, huyện đã truy vết được 6 F1, 84 F2, 123 F3. Trong đó, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã đưa đi cách ly tập trung 11 trường hợp gồm 6 F1 và 5 F2 có yếu tố nguy cơ cao. 11 trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính (lần 1); 84 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà, đã được lấy mẫu test nhanh và cho kết quả âm tính; 123 trường hợp F3 được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Bên cạnh đó, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện cũng đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực ấp An Hải, xã Lộc An do có liên quan đến các ca bệnh tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền; tại nhà các trường hợp F1, F2 và 6 chợ truyền thống trên địa bàn huyện. BCĐ huyện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 giám sát toàn bộ người dân ấp An Hải (xã Lộc An). Kết quả 2.074/2.074 mẫu đều âm tính.

ĐÔNG HIẾU