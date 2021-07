Bảo đảm đủ hàng hóa thiết yếu, người dân không nên mua tích trữ

Theo Phòng Kinh tế TP. Vũng Tàu, trên địa bàn thành phố có 12 chợ tự phát gồm: Chợ khu vực bên ngoài Chợ Vũng Tàu (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thuộc phường Thắng Tam và phường 3), chợ Xóm Lưới (phường 2); chợ Cô Giang (phường 4), chợ Trần Bình Trọng (phường Nguyễn An Ninh), chợ Phi Trường (phường 9 và Nguyễn An Ninh), chợ Chí Linh (vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh và 2-9, phường 10), chợ Lưu Chí Hiếu (thuộc các phường 10, Nguyễn An Ninh và Thắng Nhất), chợ Đô Lương (phường 11, 12), chợ Phước Thắng (phường 12), chợ Lê Quang Định (gần ngã ba Lê Quang Định - Tiền Cảng, thuộc phường 9 và phường Thắng Nhất), chợ hẻm 66 đường 30/4 (phường Thắng Nhất) và chợ hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thắng Nhất). Các chợ này có tổng số 5.699 quầy sạp, trong đó 3.689 quầy sạp kinh doanh thường xuyên.