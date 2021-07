CÔNG AN PHƯỜNG PHƯỚC HÒA, TX. PHÚ MỸ: Trao 1.040 phần quà đến người dân khó khăn

Trung tá Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng Công an phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ) cho biết, từ ngày 7 đến 27/7, Công an phường Phước Hòa đã trao 1.040 phần quà hỗ trợ người dân khó khăn, gia đình chính sách, người mắc bệnh hiểm nghèo, người bán vé số, công nhân bị mất việc làm và người ở phòng trọ trên địa bàn phường.

Công an phường Phước Hòa tặng quà công nhân ở các khu nhà trọ trong ngày 27/7.

Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, nước tương, nước mắm, dầu ăn, trứng hoặc thịt, trị giá 300-350 ngàn đồng. Chi phí do lực lượng Công an phường Phước Hòa và các nhà hảo tâm đóng góp. Để bảo đảm an toàn và quy định phòng, chống dịch COVID-19, Công an phường Phước Hòa tự tổ chức xe chở nhu yếu phẩm đến trao tại nhà từng hộ dân và khu nhà trọ.

Công an phường Phước Hòa đến từng hộ dân khó khăn để trao nhu yếu phẩm.

Ngoài ra, dịp này, Công an phường Phước Hòa còn thăm hỏi, động viên 30 gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo và tặng mỗi gia đình 1 triệu đồng tiền mặt.

Tin, ảnh: SONG THƯ