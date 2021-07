Ấm lòng giữa cao điểm của dịch COVID-19

Trong suốt những ngày qua, các tổ chức, cá nhân đã cùng chung tay với chính quyền hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch. Những suất cơm, ký gạo, bó rau… được sẻ chia đến tận tay người khó, lan tỏa tình nhân ái giữa người cho và người nhận.

Đại diện Chùa Hưng Hòa tặng quà người khó khăn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

NHỮNG BẾP CƠM CHAY VẪN ĐỎ LỬA…

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng đều đặn vào các ngày mùng Một, Rằm hàng tháng, bếp ăn của Chùa Phổ Đà Sơn, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ vẫn đỏ lửa, với 600 phần cơm chay được phát hàng tháng cho người nghèo trên địa bàn. Đang giai đoạn dịch diễn biến phức tạp, nhưng Đại đức Thích Huệ Hiếu, Trụ trì Chùa Phổ Đà Sơn và các phật tử vẫn tổ chức duy trì bếp. Do không tập trung đông người, thực hiện giãn cách, tình nguyện viên của bếp giảm đi, nhưng bếp vẫn cung cấp mỗi buổi 300 phần cơm chay nóng hổi tới người nghèo. Bên cạnh đó, cùng với sự chung tay, ủng hộ của các nhà hảo tâm, Đại đức Thích Huệ Hiếu đã đến tận nhà người khó khăn, đối tượng khuyết tật để trao quà hỗ trợ. 30 hộ nghèo, người khuyết tật và lao động mất việc làm, gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã rất xúc động khi nhận quà gồm 25kg gạo, thùng mỳ gói, nước mắm, dầu ăn, hạt nêm và 200 ngàn đồng. Bà Đỗ Thị Hòa, tổ 7, khu phố Ông Trịnh là hộ nghèo của địa phương. Chồng mất sớm, mình bà nuôi 2 người con, nhưng các con không có việc làm ổn định. Năm 2019, bà Hòa được chính quyền địa phương hỗ trợ căn nhà đại đoàn kết.

Theo khảo sát, trên địa bàn TP. Vũng Tàu có khoảng 9 địa điểm trao tặng nhu yếu phẩm như siêu thị 0 đồng (hẻm 492, đường 30/4), rau củ miễn phí (118, Bacu và 240, Bacu), cơm từ thiện (216, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và 36, Nguyễn Thái Học),…

Ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Tân Phước cho biết, trên địa bàn phường có 5 cơ sở phật giáo, bên cạnh việc ủng hộ Quỹ vắc xin và phòng, chống COVID-19 (mỗi cơ sở ủng hộ từ 2-5 triệu đồng), các cơ sở còn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội mùa dịch, như Chùa Phổ Đà Sơn tặng quà, nấu cơm từ thiện hàng tháng; Chùa Chuẩn Đề vận động 200 phần quà tặng người khó khăn.

Cũng tham gia hỗ trợ người khó khăn vì dịch COVID-19, Chùa Hưng Hòa (thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) mới đây đã phối hợp Ban CHQS huyện Đất Đỏ trao tặng 300 phần quà (mỗi phần 300 ngàn đồng) cho các hộ dân trong khu cách ly và hộ khó khăn của xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Ni sư Thích Nữ Chúc Phương, Trụ trì Chùa Hưng Hòa cho biết, cùng với việc ủng hộ các phiên chợ 0 đồng, nhà chùa cũng chủ động chăm lo các đối tượng yếu thế, như người khiếm thị, người già neo đơn, người khuyết tật... trên địa bàn; hàng tháng hỗ trợ 20kg gạo/người cho những hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Đất Đỏ; khám và cấp thuốc Nam miễn phí cho người nghèo...

Đại diện nhà hàng Maxim’s Vũng Tàu (36, Nguyễn Thái Học, P.7, TP. Vũng Tàu) trao suất ăn miễn phí cho người lao động nghèo.

RAU VÀ BÁNH MỲ ĐƯỢC TẶNG MIỄN PHÍ…

Mỗi ngày, tại cửa hàng Finn House USA (118, Bacu, phường 4, TP. Vũng Tàu) ngoài việc bán hàng, cửa hàng có thêm công việc là sắp xếp, đóng gói lương thực, khẩu trang để trao cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Chị Lê Nguyễn Thùy Linh, chủ cửa hàng Finn House USA, chia sẻ, hoạt động này được chị thực hiện từ ngày 5/7. Mỗi ngày từ 400-500 suất (gồm gạo, sữa, mỳ tôm, rau củ, dầu ăn…) được chị cùng các tình nguyện viên trao đến các hoàn cảnh khó khăn như người bán vé số, người lao động nghèo phải tạm ngưng việc trên địa bàn. Ngoài ra, chị còn tặng rau và bánh mỳ miễn phí cho người dân.

"Số gạo, mỳ tôm và các loại rau, khẩu trang trên do tôi và các nhà hảo tâm đóng góp. Ai có gì ủng hộ tôi cũng nhận rồi gửi đến cho bà con nghèo. Đây là lần thứ 2 tôi thực hiện hoạt động này", chị Linh cho biết. Chỉ tính trong 5 ngày đầu, hoạt động này đã được các nhà hảo tâm ủng hộ gần 100 triệu đồng, hơn 2.000 suất lương thực, 3.000 khẩu trang,…

Trong những ngày này, do yêu cầu giãn cách của Chỉ thị 16, chị Thùy Linh cùng hơn 20 tình nguyện viên, nhân viên của cửa hàng đã đến tới tận nhà các hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ, người già neo đơn, những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh… để trao các suất quà, bó rau, khẩu trang, và một số nhu yếu phẩm khác. Việc trao tặng cũng bảo đảm giãn cách, không tiếp xúc gần và không đông người theo quy định.

Nhận phần quà từ tình nguyện viên của cửa hàng, bà Nguyễn Thị Bé, làm nghề nhặt, lượm ve chai cho biết, hiện bà sống ở nhà trọ cùng một người cháu trai đang làm thợ hồ. Tuy nhiên, những tháng gần đây dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cháu bà không có việc làm, các cửa hàng cũng đóng cửa nên cuộc sống đã khó nay càng gặp khó hơn. "Cả tháng qua, hai bà cháu tôi chỉ ăn uống qua loa cho qua ngày. Được cửa hàng phát cho ít gà, mỳ tôm… tôi mừng lắm", bà Bé bộc bạch.

Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh các cơ quan, tổ chức, DN, cá nhân sự tham gia tích cực của các cơ sở tôn giáo, trong đó có các giáo xứ, cơ sở phật giáo đã thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc của nhân dân trong nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình an cho tỉnh.

Tương tự, những ngày trước thời điểm TP.Vũng Tàu thực hiện Chỉ thị 16 (từ 0h ngày 14/7), cứ tầm trưa, tại trước cổng Nhà hàng Maxim’s Vũng Tàu (36, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu) đại diện nhà hàng đã trao từng suất ăn miễn phí tận tay người lao động nghèo. Tất cả người đến nhận suất ăn đều bảo đảm giãn cách, tuân thủ 5K, đeo khẩu trang, đứng cách xa nhau 2m. Chị Hoàng Ngân, đại diện nhà hàng cho biết, đây là hoạt động từ quán cơm 2.000 đồng dành cho người khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh bên quán cơm phải tạm đóng cửa. Trong khi tình hình dịch bệnh càng phức tạp, những người lao động nghèo bị ảnh hưởng trực tiếp rất cần được giúp đỡ. Nhà hàng đã trao hơn 400 suất cơm/ngày tới tay người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi TP.Vũng Tàu thực hiện Chỉ thị 16, để bảo đảm công tác phòng dịch, nhà hàng không còn tổ chức trao tập trung mà chuyển qua hình thức khác, phối hợp cùng chính quyền địa phương để hỗ trợ bà con.

Ông Hoàng Đình Kê, Phó Chủ tịch UBND phường 4, TP. Vũng Tàu cho biết, các gian hàng 0 đồng, địa điểm phát đồ ăn miễn phí trên địa bàn cần bảo đảm đúng yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch, đeo khẩu trang, sát khuẩn và không tụ tập đông người. Do đó, để hỗ trợ các địa điểm thực hiện đúng, phường đã cử một số cán bộ giúp đỡ và kiểm soát. Nếu những địa điểm chưa thể bảo đảm được công tác dịch, địa phương yêu cầu dừng hoạt động và mọi nhu yếu phẩm chuyển về phường, để tiếp tục được trao đến những trường hợp cần, nhằm mục đích các hoàn cảnh cần hỗ trợ vẫn được nhận. “Giá trị không chỉ ở bữa ăn lúc khốn khó mà giá trị còn bởi sự quan tâm, ấm áp tình người”, ông Kê nói thêm.

DIỄM QUỲNH - NHUNG HOA