346 HS tham gia khảo sát năng lực bằng tiếng Anh

Sáng 22/6, Phòng GD-ĐT TP. Vũng Tàu đã tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực bằng tiếng Anh đối với HS dự tuyển lớp 6 nguồn Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu). Kỳ thi năm nay có 346 HS tham dự trên tổng số 348 HS đủ điều kiện dự thi.

HS dự thi khảo sát năng lực bằng tiếng Anh để dự tuyển vào lớp 6 nguồn Trường THCS Nguyễn An Ninh. Ảnh: VÂN ANH

Ông Nguyễn Khắc Hùng, Phó trưởng Phòng GD-ĐT TP. Vũng Tàu, Chủ tịch Hội đồng coi thi cho hay, kỳ thì diễn ra đồng thời tại hai điểm thi: THCS Nguyễn An Ninh, THCS Nguyễn Văn Linh với 25 phòng thi. Hội đồng tuyển sinh còn bố trí thêm 1 điểm thi dự phòng tại Trường THCS Châu Thành. Để kỳ thi diễn ra an toàn, toàn bộ cán bộ, HS tham gia kỳ thi tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào khu vực thi. Để bảo đảm giãn cách, mỗi phòng thi bố trí không quá 14 HS/phòng. Đặc biệt, qua sàng lọc tờ khai y tế, không có TS nào thuộc diện “có F”. Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Được biết, HS tham dự khảo sát là những em đáp ứng đủ các điều kiện: là HS tiểu học (TH) trong độ tuổi quy định, được công nhận “đã hoàn thành chương trình TH”; có hộ khẩu thường trú hoặc học TH 3 năm trở lên tại TP. Vũng Tàu; có kết quả học tập năm lớp 3, 4, 5 hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 3, 4 các môn đạt 9 điểm trở lên; tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 của 2 môn Toán và Tiếng Việt đạt 19 điểm trở lên; HS có năng lực đạt trình độ tiếng Anh bậc 1 (A1) trở lên theo quy định. Nội dung khảo sát là vận dụng năng lực tổng hợp được hình thành sau khi học xong các môn học cấp TH (chủ yếu ở lớp 5) để làm bài trắc nghiệm trong 25 phút và bài tự luận trong thời gian 35 phút bằng tiếng Anh.

Năm học 2021-2022, Trường THCS Nguyễn An Ninh tuyển 216 HS lớp 6 nguồn/6 lớp. Phương thức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển kết hợp khảo sát năng lực HS. Dự kiến, kết quả khảo sát được công bố ngày 28/6.

