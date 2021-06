TIÊM VẮC XIN COVID-19: Tăng cường "lá chắn" phòng COVID-19

Sáng 23/6, gần 600 cán bộ, nhân viên của 24 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Bệnh viện (BV) Bà Rịa. Đây là đợt tiêm vắc xin COVID-19 thứ 3 cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên tiêm và miễn phí theo Nghị quyết 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho chiến sĩ của Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3.

AN TÂM HƠN KHI LÀM NHIỆM VỤ

Là một trong những lực lượng làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao, anh Nguyễn Hữu Nội, cán bộ Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3-Bộ Tư lệnh cảnh sát biển cảm thấy tự tin, an tâm hơn khi vừa được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Anh bày tỏ: “Công việc của chúng tôi thường phải hoạt động trên địa bàn rộng, tiếp xúc với những đối tượng tội phạm ma túy tiềm ẩn nguy cơ cao mang mầm bệnh. Do vậy, việc được tiêm phòng vắc xin COVID-19 không chỉ tăng thêm “lá chắn” bảo vệ mà còn tạo tâm lý an tâm hơn khi tham gia trên những mặt trận nhiều hiểm nguy”.

Do lượng người đến tiêm khá đông, BV Bà Rịa đã bố trí khung giờ lệch nhau và tăng cường các bàn tiếp nhận, khám sàng lọc, phòng tiêm, khu vực chờ… bảo đảm quy trình tiêm chủng diễn ra an toàn, đúng quy định. Người đi tiêm được kiểm tra thân nhiệt, huyết áp, khám sàng lọc trước khi vào phòng tiêm. Trong quá trình tiêm, nhân viên y tế tư vấn các triệu chứng có thể xảy ra sau tiêm; đồng thời hướng dẫn người được tiêm uống nhiều nước và sử dụng một số loại thuốc, thực phẩm để giảm các phản ứng phụ của vắc xin.

Trong quá trình khám sàng lọc, một số trường hợp do lo lắng, hồi hộp nên nhịp tim tăng lên, được tạm hoãn tiêm. Các trường hợp này sau khi nghỉ ngơi tầm 30 phút đến 1 giờ đồng hồ, nhịp tim đều, ổn định trở lại và đã được tiêm phòng vắc xin. Sau khi tiêm, người đi tiêm được theo dõi tối thiểu 30 phút và xử lý các phản ứng và được nhân viên y tế dặn dò tiếp tục theo dõi tại nhà, nếu có dấu hiệu bất thường phải liên hệ với nhân viên y tế.

Điều dưỡng trưởng Đỗ Ngọc Anh, phụ trách khu vực tiêm vắc xin của BV Bà Rịa cho biết, trong buổi sáng tiêm vắc xin, tất cả các trường hợp sau tiêm đều ổn định, chỉ có 1 trường hợp chóng mặt, nôn sau tiêm, sau khi được truyền nước đã tỉnh táo.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc BV Bà Rịa cho biết, BV đã tổ chức quy trình tiêm chủng chặt chẽ theo nguyên tắc một chiều từ phân luồng, khu vực ngồi chờ đến nơi tiếp đón, khai báo y tế, đo thân nhiệt, huyết áp, khám sàng lọc, phòng tiêm, phòng theo dõi sau tiêm... Đồng thời, BV cũng đã bố trí khu vực xử trí tai biến sau tiêm chủng với đầy đủ thuốc men, trang thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu tại chỗ nhằm xử trí kịp thời mọi phản ứng sau tiêm có thể xảy ra.

Trong đợt tiêm vắc xin thứ 3 (từ ngày 10/6 đến 31/7), toàn tỉnh dự kiến có khoảng 22.656 người thuộc diện ưu tiên được tiêm phòng theo quy định của Chính phủ. Sở Y tế đã phân bổ số lượng vắc xin và giao cho các đơn vị tiêm chủng, giám sát chặt chẽ theo đúng tinh thần nhóm được tiêm. Các đơn vị tiến hành tiêm chủng gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, BV Bà Rịa; BV Vũng Tàu; TTYT Vietsovpetro và tất cả TTYT các huyện, thị xã, thành phố.

Các trường hợp hoãn và không được tiêm vắc xin Theo Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm vắc xin trong đó nên rõ những đối tượng cần cẩn trọng và những đối tượng phải hoãn, chống chỉ định tiêm chủng. Mục đích là phát hiện và phân loại các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Theo đó: Các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng, phải được khám sàng lọc kỹ và cần được tiêm chủng tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu gồm: Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác. Người có bệnh nền, bệnh mạn tính được điều trị ổn định. Người mất tri giác, mất năng lực hành vi. Người trên 65 tuổi. Người có tiền sử giảm tiểu cầu và / hoặc rối loạn đông máu. Người có bệnh mạn tính có phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống: Mạch: < 60 lần/phút hoặc > 100 lần/phút. Huyết áp tối thiểu < 60 mmHg hoặc > 90 mmHg và / hoặc huyết áp tối đa < 90 mmHg hoặc > 140 mmHg. Nhịp thở > 25 lần/phút và / hoặc SpO2 < 94% (nếu có). Các đối tượng trì hoãn tiêm chủng: Đang mắc bệnh cấp tính hoặc mạn tính đang tiến triển, chưa kiểm soát được. Những người bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, xơ gan mất bù,… Trong vòng 14 ngày trước có điều trị corticoid liều cao (tương đương prednisolon ≥ 2 mg/kg/ngày trong ≥ 7 ngày), hoặc điều trị hóa trị, xạ trị. Đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng. Phụ nữ mang thai và phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ. Đối tượng chống chỉ định: Tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào. Có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất. (Nguồn: Bộ Y tế)

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG NGUỒN VẮC XIN

Theo BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, trong 2 đợt tiêm vắc xin COVID-19 trước, toàn tỉnh đã có 10.494 người được tiêm phòng; trong đó 203 người đã tiêm đủ 2 mũi. Qua giám sát và ghi nhận của CDC tỉnh, tỷ lệ người có phản ứng nhẹ sau tiêm như: đau, đỏ tại chỗ tiêm, mệt mỏi, sốt nhẹ, đau đầu, buồn nôn chiếm khoảng 4,38%; chưa có trường hợp phản ứng nặng. Tổng số người được tiêm cả 3 đợt khoảng hơn 33.350 người, trong đó đã tiêm cho 22.250 người.

Để tăng cường nguồn vắc xin cho người dân BR-VT, mới đây UBND tỉnh đã có công văn gửi Thủ tướng Chính Phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế đăng ký mua 1,5 triệu liều vắc xin AstraZeneca phòng COVID-19 trong tháng 7/2021. Việc đăng ký mua vắc xin nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và khuyến nghị của Bộ Y tế khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho các tập đoàn, DN, địa phương tham gia vào các chương trình xã hội hóa để hỗ trợ Chính phủ giải quyết sớm nhất nguồn vắc xin tiêm cho người dân. BR-VT mong muốn có vắc xin tiêm cho cộng đồng và các doanh nghiệp trên địa bàn để bảo đảm sản xuất kinh doanh liên tục, đáp ứng mục tiêu kép của Chính phủ.

BR-VT cam kết việc mua, vận chuyển, bảo quản, tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và pháp luật. Số vắc xin này DN sẽ sử dụng để tiêm cho cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc trong DN, số còn lại sẽ giao lại cho tỉnh để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo quy định của Chính phủ.

Bài, ảnh: MINH THIÊN