Tiêm vắc xin COVID-19 - Nỗ lực tạo miễn dịch cộng đồng

* Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN đăng ký mua vắc xin đến 21/6

BR-VT đang tiến hành tiêm vắc xin đợt 3 cho đối tượng ưu tiên theo quy định của Chính phủ từ ngày 10/6 đến ngày 31/7 sau khi tiếp nhận 18.880 liều vắc xin của hãng AstraZeneca. Cùng với tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiến lược tiêm vắc xin đang được tỉnh đẩy nhanh nhằm tạo miễn dịch cộng đồng, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Cán bộ, công chức được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3.

THÊM 22.656 NGƯỜI ĐƯỢC TIÊM VẮC XIN

Sáng 11/6, BV Bà Rịa đã tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 127 trường hợp là các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, CBCC-NLĐ khối Văn phòng Tỉnh ủy và Kiểm toán khu vực 13. BV Bà Rịa là đơn vị đầu tiên được giao nhiệm vụ triển khai tiêm vắc xin đợt 3 phòng COVID-19 của tỉnh. Đây cũng là những mũi tiêm mở đầu cho khoảng 22.656 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 của đợt tiêm thứ 3 trong toàn tỉnh.

Trong khi chờ theo dõi 30 phút sau tiêm vắc xin, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đây là mũi tiêm vắc xin đầu tiên của ông. Trước khi tiêm, ông đã tìm hiểu qua phương tiện thông tin đại chúng và giải đáp của các bác sĩ về vắc xin AstraZeneca. Đây là vắc xin an toàn, đang được sử dụng phổ biến nên ông rất yên tâm. "Sau khi tiêm, tôi cảm thấy mũi tiêm này cũng như những mũi tiêm bình thường khác. Hiện nay, BR-VT đang đẩy nhanh triển khai tiêm vắc xin trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp để đạt miễn dịch cộng đồng. Đây là nỗ lực lớn và tín hiệu tốt trong công tác tăng cường biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh”, ông Vinh nói.

Ghi nhận sau khi hoàn thành tiêm vắc xin, sức khỏe của 127 người được tiêm đều bình thường. Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, trước khi tiêm, ông được kiểm tra thân nhiệt, bệnh sử. Sau khi tiêm, ông được tư vấn, dặn dò kỹ lưỡng và được theo dõi sức khỏe tại điểm tiêm 30 phút. “Đây là mũi tiêm chúng tôi chờ đợi từ lâu, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. Tôi cũng đã được các bác sĩ hướng dẫn rất kỹ về thực phẩm nên ăn uống sau tiêm và theo dõi phản ứng để nhanh chóng báo cho cơ quan y tế khi có bất thường”, ông Tuấn chia sẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc BV Bà Rịa, thực hiện mục tiêu bảo đảm an toàn tiêm chủng, BV đã chuẩn bị kỹ các kế hoạch và quy trình tiêm. Cụ thể, BV Bà Rịa đã tổ chức quy trình tiêm chủng chặt chẽ theo nguyên tắc một chiều từ phân luồng, khu vực ngồi chờ đến nơi tiếp đón, khai báo y tế, đo thân nhiệt, kiểm tra huyết áp, khám sàng lọc, phòng tiêm, phòng theo dõi sau tiêm... với đầy đủ phương tiện, kỹ thuật, thuốc men, trang thiết bị y tế nhằm xử lý kịp thời mọi phản ứng sau tiêm có thể xảy ra.

Theo kế hoạch phân bổ của Bộ Y tế, tỉnh sẽ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 cho 22.656 người thuộc diện ưu tiên theo quy định của Chính phủ từ ngày 10/6 đến ngày 31/7 tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế đang phân bổ số lượng vắc xin và giao cho các đơn vị tiêm chủng theo danh sách, giám sát chặt chẽ theo đúng tinh thần nhóm đối tượng được tiêm. Các đơn vị tiến hành tiêm chủng cho các nhóm đối tượng gồm: Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, BV Bà Rịa; BV Vũng Tàu; Trung tâm y tế Vietsovpetro và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố. Bác sĩ Nguyễn Văn Lên, Phụ trách CDC tỉnh cho biết, tiêu chí an toàn được BR-VT đặt lên hàng đầu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế: “Tiêm đến đâu an toàn đến đó”. Vì vậy, dù là triển khai tiêm đến đợt thứ 3, nhưng mọi khâu chuẩn bị đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình an toàn trong tiêm chủng của Bộ Y tế.

Theo Sở Y tế, kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy vắc xin Pfizer có hiệu lực lên đến 95%, cho phép sử dụng khẩn cấp để ngăn ngừa COVID-19 ở những người từ 16 tuổi trở lên. Mỗi người tiêm 2 liều cách nhau 21 ngày. Vắc xin AstraZeneca có hiệu lực trên 90%, tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, kể cả người mắc bệnh nền. Mỗi người tiêm 2 mũi, cách nhau 2 tháng.

NỖ LỰC TẠO MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG

Trưa 11/6, Sở Y tế đã có công văn thông báo về việc đăng ký, cam kết sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Công văn nêu rõ, hiện nay, BR-VT đã có kế hoạch tiêm vắc xin cho toàn dân trong tỉnh. Bên cạnh nguồn vắc xin được Bộ Y tế phân bổ và tiêm miễn phí cho từng nhóm đối tượng, tỉnh cũng đang tiếp cận nhiều nguồn vắc xin phòng COVID-19, cụ thể là: Vắc xin Astrazeneca (Anh), Pfizer BioNTech (Mỹ), Sputnik V (Nga). Thông qua các đơn vị được Bộ Y tế công bố đủ điều kiện nhập khẩu và phân phối vắc xin vào thị trường Việt Nam, tỉnh sẽ tổ chức đàm phán, kiểm soát chất lượng, số lượng, giá thành. Sau khi có giá chính thức và xác định chủng loại vắc xin cần mua, tỉnh sẽ công bố thông tin rộng rãi cho người dân, DN, người lao động. Trước mắt, DN có nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động có thể đăng ký số lượng với Sở Y tế để tổng hợp. Sở Y tế đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương đăng ký nhu cầu (số lượng người) tiêm vắc xin phòng COVID-19 bằng văn bản trước 10 giờ ngày 21/6 về Sở Y tế (địa chỉ: Trung tâm Hành chính tỉnh, 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

Bác sĩ Nguyễn Văn Lên cho biết thêm: “Vắc xin có thể được coi là giải pháp căn cơ, lâu dài giúp chúng ta phòng, chống dịch bệnh, tạo ra miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, “chìa khóa” trong cuộc chiến cam go chống lại vi rút SARS-CoV-2 không chỉ nằm ở vắc xin mà để đẩy lùi dịch cần thực hiện biện pháp “vắc xin + 5K”. Cùng với tiêm phòng vắc xin phải tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp y tế cộng đồng và thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế) - đó là cách chống đại dịch tối ưu lúc này”.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN