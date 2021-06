Sáng 19/6, huyện Đất Đỏ tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Trung tâm Hành chính huyện.

Ông Lê Văn Hòa (bìa phải), Bí Thư Huyện ủy Đất Đỏ cùng các đại biểu tham gia trồng cây.

Tại Lễ phát động, ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tích cực tham gia phong trào trồng cây, gây rừng, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên và phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ tham gia trồng cây.

Sau Lễ phát động, các đại biểu đã trồng 100 cây xanh các loại tại Trung tâm Hành chính huyện.

*Cũng trong sáng 19/6, Hội Nông dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ phối hợp đoàn thể và các chi hội nông dân ấp An Hải, ấp An Hòa (xã Lộc An) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Hội viên Hội Nông dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ tham gia trồng cây.

Tại buổi lễ, các hội viên nông dân đã trồng 100 cây xanh dọc các tuyến đường ở ấp An Hải và ấp An Hòa.

Tin, ảnh: TUẤN VŨ - PHÚC HIẾU - DUY ÂN