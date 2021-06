"Mắt xích" quan trọng phòng, chống dịch COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng y tế cơ sở từ cấp huyện đến các xã, phường dốc sức khẩn trương, quyết liệt vào cuộc truy vết, tăng cường nhân lực cho các khu cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân đia phương về từ TP. Hồ Chí Minh khai báo y tế tại Trạm Y tế TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức).

LÀM VIỆC 24/24 GIỜ

Sáng 7/6, Trạm Y tế phường Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cách ly y tế tại nhà đối với 9 trường hợp F2, đồng thời phối hợp Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu lấy mẫu gửi CDC tỉnh xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 9 trường hợp này. Trước đó, ngày 6/6, Trạm Y tế phường Nguyễn An Ninh đã phát đi thông báo rộng rãi, yêu cầu các trường hợp có mặt tại các địa điểm trùng với lịch trình di chuyển của F1 liên quan đến ca mắc COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh đến khai báo y tế. Đồng thời, ngay trong ngày 6/6, Trạm Y tế phường Nguyễn An Ninh phối hợp cùng lực lượng chức năng của phường “trắng đêm” truy vết trường hợp tiếp xúc gần (F2, F3) đã đến các địa điểm: siêu thị Vinmart (Tầng trệt Block A chung cư DIC Phoenix) vào khoảng thời gian 17h ngày 28/5 và khoảng thời gian 20h ngày 3/6; quầy thu phí Block B chung cư Gateway khoảng 17h ngày 29/5; cửa hàng KINO39 dưới tòa nhà chung cư Gateway khoảng 19h30 ngày 2/6.

Tương tự, những ngày qua, lực lượng cán bộ, y tá của Trạm Y tế TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức) cũng “căng sức” trực 24/24 giờ. Y sĩ Đào Xuân Tình, Trạm trưởng Trạm Y tế TT.Ngãi Giao cho hay, từ 31/5 đến nay, trạm luôn có người túc trực để tiếp nhận khai báo y tế. Trạm Y tế TT.Ngãi Giao tiếp nhận và xử lý thông tin của trường hợp khai báo y tế liên quan đến các TP. Hồ Chí Minh là 286 trường hợp. Qua sàng lọc, có 28 người trở về từ quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh). Ngay sau đó, đơn vị tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của TT.Ngãi Giao ra quyết định cách ly tại nhà và phối hợp các khu phố, ấp tăng cường giám sát cách ly tại nhà đối với 28 trường hợp để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh. Từ 10 giờ ngày 3/6, 28 người trở về từ quận Gò Vấp đã được thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trường TH Trần Phú (xã Suối Rao, huyện Châu Đức).

Theo Trạm trưởng Trạm Y tế TT. Ngãi Giao Đào Xuân Tình, dù khó khăn, nhưng mỗi cán bộ, y tế đều xác định rõ trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt để nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

DỐC SỨC KIỂM SOÁT DỊCH

Bác sĩ Phan Châu Thanh, Giám đốc TTYT huyện Châu Đức cho biết, Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức khai báo y tế đối 4.594 người, trong đó cách ly y tế tập trung 273 người, lấy mẫu xét nghiệm 713 người. Bên cạnh đó, 16 cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện đảm nhiệm các công việc tại khu cách ly y tế tập trung tại Trường TH Trần Phú (xã Suối Rao, huyện Châu Đức). Những con số trên cho thấy cường độ làm việc cao của các cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Châu Đức nhằm nhanh chóng khoanh vùng, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Còn tại Khu cách ly y tế tập trung TP.Vũng Tàu ở địa điểm Trường TH Thắng Tam, 8 nhân viên y tế của Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu được phân công nhiệm vụ túc trực, chăm sóc, theo dõi sức khoẻ của 249 người thực hiện cách ly tập trung tại đây. Y sĩ Trần Việt Đức, phụ trách Khu cách ly y tế tập trung Trường TH Thắng Tam cho biết, tại khu cách ly có nhiều lứa tuổi, một số người già có bệnh lý nền nên nhân viên y tế phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra sức khoẻ, tìm hiểu tình hình bệnh lý nền của bệnh nhân để có những xử lý phù hợp.

Bác sĩ Hồ Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc thông tin, trước yêu cầu cao của công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngoài công việc phòng, chống dịch tại địa phương, nhân lực của khối dự phòng phải tăng cường 36 y sĩ, điều dưỡng cho khu cách ly y tế tập trung của tỉnh và khu cách ly y tế tập trung của huyện Xuyên Mộc tại Trường TH Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc); 12 nhân viên y tế tham gia trực tại 2 chốt kiểm soát huyện Xuyên Mộc. Do vậy, trung tâm phải điều chuyển lực lượng y, bác sĩ từ khối điều trị sang khối dự phòng để đáp ứng công việc. Hằng ngày, 5 cán bộ y tế dự phòng của Trung tâm đến nhà từng trường hợp cách ly y tế để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, rồi gửi về CDC tỉnh. Cán bộ Trung tâm Y tế huyện được đội ngũ xét nghiệm của CDC tỉnh hướng dẫn thực hành kỹ thuật để áp dụng tại đơn vị y tế cơ sở, giúp giảm tải đối với khối dự phòng, tăng tính chủ động của các Trung tâm Y tế huyện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Từ đó, góp phần quan trọng khống chế, ngăn chặn dịch bệnh.

Bài, ảnh: AN NHIÊN