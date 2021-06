Cùng bắt tren 5K!

Gặp chú Tư hưu trí trên hè phố, chị Ba cà phê than buồn quá vì mấy hôm nay không phục vụ khách tại bàn mà chỉ bán mang về. Chú Tư an ủi thôi cô chịu khó một thời gian, khống chế “cô vy” xong rồi mở cửa phục vụ khách cho an toàn. Bỗng Tư xe ôm chở Bảy taxi từ đâu trờ tới:

- Báo đăng một thẩm mỹ viện trên Bảo Lộc (Lâm Đồng) tổ chức khai trương, tụ tập 31 người đến từ các tỉnh thành. Nhiều người trong số họ không thực hiện 5K; Lại tổ chức hát hò ầm ỹ, trong đó có cả một số nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng tham gia. Chú Tư thấy muốn điên với mấy người vô ý thức ấy không?

Chú Tư hỏi mấy chú không chạy xe à, Bảy taxi buồn bã nói:

- Dịch bùng phát thế này có ai đi đâu mà xe lăn bánh, chú Tư.

Tư xe ôm lại nói tui bực mình với một chị ở quận 4, TP.Hồ Chí Minh. Được công an nhắc đeo khẩu trang, chị ta không chấp hành còn lớn tiếng “Tôi không mang khẩu trang, ở đây không có dịch”. Thiếu ý thức đến thế là cùng!

Thấy chú Tư hưu trí im lặng, Bảy taxi hỏi chú không bức xúc những chuyện đó à, chú cười cười nói những “vị” thiếu ý thức đó tốt nhất là để lực lượng chức năng chấn chỉnh, những ngày này bà con mình nên quan tâm tới “hót tren”.

- “Hót tren” mà chú Tư nói là…?

- Là tren 5K đó. Hai chú cùng bắt “tren” với tui để “dịch ơi đừng bùng nữa” nha!

- Wao! Chú Tư đã già mà vẫn còn “teen” quá!

SÁU BẾN ĐÌNH