Công an tham gia tích cực phòng, chống dịch bệnh

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công an các đơn vị, địa phương tăng cường nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đẩy mạnh quản lý cư trú, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Từ 30/4 đến ngày 3/6, công an các địa phương đã tiến hành kiểm tra, xử phạt 646 trường hợp vi phạm quy định chống dịch với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, xử phạt 11 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định “tạm dừng” của UBND tỉnh với tổng số tiền 96 triệu đồng. Trong thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ vừa bảo đảm tốt ANTT và phòng chống dịch. Lên phương án chủ động xử lý với tất cả các tình huống có thể xảy ra.

Ngày 4/6, Công an tỉnh đã phát động quyên góp ủng hộ mua vắc xin và phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn lực lượng.

 Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với công an các phường, xã ra quân tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, kết hợp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các phương tiện khi vào thành phố tại 2 điểm là ẹo Ông Từ và cầu Cửa Lấp (phường 12). Theo đó, lực lượng CSGT sẽ dừng kiểm tra các phương tiện xe tải, xe chở khách khi vào thành phố và yêu cầu người điều khiển phương tiện cung cấp thông tin tên, SĐT, lịch trình di chuyển, số lượng hành khách trên xe… Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; nâng cao trách nhiệm trong tố giác hành vi vi phạm pháp luật, cũng như các quy định trong phòng, chống dịch.

THÀNH TRUNG - PHƯỚC AN