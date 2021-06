BR-VT đã có hơn 33.000 người đã được tiêm vắc xin

Tính đến chiều 28/6, BR-VT đã hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 cho 22.656 trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên, nâng tổng số người được tiêm vắc xin toàn tỉnh lên 33.355 người. Quy trình tiêm chủng đã được bảo đảm an toàn, đa số các trường hợp sau khi tiêm chỉ có phản ứng nhẹ với vắc xin.

Phóng viên Đài PT-TH tỉnh được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

33.355 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến thời điểm này đều thuộc đối tượng ưu tiên. Theo bác sĩ Nguyễn Anh Quan, thành viên Ban Lãnh đạo CDC tỉnh, trong 3 đợt tiêm phòng vắc xin COVID-19 vừa qua, công tác tiêm chủng đã được triển khai theo phương châm bảo đảm an toàn tiêm chủng, tiêm đến đâu an toàn, chắc chắn đến đó. Các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đều được bố trí bảo đảm tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực; bảo đảm an toàn quy trình tiêm chủng. Tại các điểm tiêm đều bố trí đội ngũ bác sĩ xử lý mọi tình huống trong tiêm chủng. Nhờ đó, công tác tiêm chủng diễn ra thuận lợi, không có sự cố bất ngờ xảy ra trong suốt quá trình triển khai.

Xác định vắc xin phòng COVID-19 là một trong những giải pháp đưa cuộc sống trở lại bình thường, BR-VT đang nỗ lực tiếp cận nguồn vắc xin để có thể triển khai tiêm vắc xin trên diện rộng, bảo đảm miễn dịch cho từng người dân và cho cộng đồng.

Trên cơ sở đó, ngoài số lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ, để tiếp tục mở rộng nguồn vắc xin tiêm phòng trong thời gian tới, tỉnh đã có đã có công văn gửi Thủ tướng Chính Phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đăng ký mua 1,5 triệu liều vắc xin AstraZeneca phòng COVID-19 trong tháng 7/2021.

Thống kê từ BCĐ Phòng, chống dịch COVI1-9 tỉnh cho thấy, tính đến ngày 1/1/2021, BR-VT có tổng số dân là 1.198.606 người. Trong đó, trên 18 tuổi có 899.837 người.

TUYẾT MAI