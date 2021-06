Bàn giao 500 "móc khóa an ninh" về các cơ sở Đoàn

Ngày 29/6, Huyện Đoàn Xuyên Mộc đã bàn giao 500 “móc khóa an ninh” về đoàn thanh niên các địa phương. Đây là mô hình “móc khóa an ninh” tố giác tội phạm giai đoạn 2021-2025 do Huyện Đoàn Xuyên Mộc phối hợp Công an huyện thực hiện.

“Móc khóa an ninh” thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt, có 3 màu: đen, vàng, đỏ. Trên mỗi móc khóa in số điện thoại của trực ban Công an huyện và công an các xã, thị trấn. Số móc khóa trên sẽ được phát miễn phí cho lực lượng ĐVTN, HS, người dân trên địa bàn. Nhân dân nắm được các thông tin có liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn huyện có thể gọi theo các số điện thoại được in trên móc khóa để liên lạc với lực lượng công an, giúp lực lượng công an kịp thời nắm bắt các tin tức, vụ việc để kịp thời xử lý.

Dự kiến, từ nay đến năm 2025, Huyện Đoàn và Công an huyện Xuyên Mộc sẽ trao 5.000 “móc khóa an ninh” cho người dân. Tổng chi phí khoảng 60 triệu đồng, do ĐVTN đóng góp và kêu gọi tài trợ.

MINH THANH