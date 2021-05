TP.Vũng Tàu: Phạt tiền 110 trường hợp không đeo khẩu trang

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu cho biết, tính đến ngày 13/5, các lực lượng chức năng thành phố đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 233 trường hợp, trong đó phạt tiền 110 trường hợp với số tiền 172 triệu đồng, cảnh cáo 97 trường hợp, đang tiếp tục xử lý 26 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. UBND các phường, xã đã yêu cầu 472 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện ký cam kết về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định “5K” của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra do Phòng Y tế chủ trì đã kiểm tra 48 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó, nhắc nhở 5 cơ sở và đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở với số tiền 20 triệu đồng do không tuân thủ quy định “5K” trong phòng, chống dịch. Đoàn kiểm tra do Phòng VH-TT chủ trì tổ chức kiểm tra 40 cơ sở, trong đó có 22 cơ sở lưu trú,18 vũ trường, karaoke và các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn thành phố, cho thấy các cơ sở đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

AN NHIÊN