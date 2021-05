- Đang ngồi sao bỗng dưng rùng mình một cái vậy ông, bệnh hả?

- Bệnh gì đâu. Tui vừa coi mấy clip về các “quái xế” tụ tập đua xe dịp lễ vừa rồi.

- Nhìn cảnh hàng trăm “quái xế” dàn hàng ngang so kè tốc độ, phóng bạt mạng, bốc đầu, nẹt pô ầm ầm… sợ quá hả?!

- Ừ, sợ lắm luôn! Cũng may lực lượng công an vây bắt, giải tán sớm, chứ không thì… Mà hình như bọn “sửu nhi” có hẹn trước hay sao ấy, dịp lễ vừa rồi chúng đồng loạt “chiếm cứ” nhiều quốc lộ, cao tốc, đua rất rầm rộ, khí thế.

- He he, biết đâu nhờ những cuộc đua ấy mà tới đây, xứ ta xuất hiện nhiều tay đua cự phách, đoạt giải cao của MotoGP - một trong những giải đua xe danh giá nhất thế giới.

- Trình nói ngược của ông cao hơn tui. Hèn chi những lần nghe ở đâu xuất hiện các “quái xế” đua xe, ông cứ lắc đầu quầy quậy “những tay đua danh giá, cự phách”, cứ tưởng khen, kỳ thực là ngao ngán, thở dài.

- Nói tới đám “quái xế”, ai ai cũng khiếp, van vái đi đường đừng có gặp chúng, khen gì nỗi ông ơi.

- Người dân hiện hết sức bất an với nạn đua xe trái phép. Bà con đề xuất phải trấn áp mạnh tay hơn, chứ xử lý theo công thức“bắt - phạt - trả xe - thả về” như hiện nay không làm “quái xế”e sợ.

- Quái xế “nhờn thuốc” còn do một nguyên nhân khác: người dân còn thờ ơ, ít tố cáo việc đua xe. Nhận định này do cơ quan công an đưa ra chứ không phải tui nói à nha.

- Bởi vậy “quái xế” vẫn còn đua…

SÁU BẾN ĐÌNH