Nhộn nhịp dịch vụ giao hàng tại nhà

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hình thức mua bán, giao dịch qua kênh online (trực tuyến), bưu điện là giải pháp phù hợp để DN tiêu thụ hàng hóa, lại bảo đảm an toàn. Nhiều hệ thống siêu thị, DN và cả hệ thống dịch vụ công tại các cơ quan nhà nước cũng đang đẩy mạnh hình thức bán hàng online, trả kết quả hồ sơ thông qua các đơn vị chuyển phát.

Bưu tá Lê Hồng Sâm, nhân viên Bưu điện tỉnh chuẩn bị hàng hóa để giao cho khách vào sáng 19/5.

ĐƠN HÀNG TĂNG MẠNH

7 giờ 30, anh Đặng Quang Thanh Long, nhân viên giao hàng của Giao hàng tiết kiệm (chi nhánh 214, Trương Công Định, TP. Vũng Tàu) đến kho nhận hàng. Anh Long cẩn thận sắp xếp từng gói hàng vào túi, phân chia theo từng lộ trình giao xếp để thuận tiện lấy, tiết kiệm thời gian. Từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát, anh Long được trang bị thêm khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn. “Gần đây, nhu cầu mua sắm qua mạng tăng cao, mỗi ngày tôi được giao hơn 100 đơn hàng các loại, từ quần áo, giày dép đến các mặt hàng ăn uống, đồ khô. Hàng nhiều nên mỗi ngày tôi phải chạy thêm cả chục đơn để kịp giao cho khách và có thêm thu nhập”, anh Long cho hay.

Ngay từ sáng sớm mỗi ngày, không khí làm việc tại Viettel Post Vũng Tàu (22K2 Trương Văn Bang, phường 7, TP. Vũng Tàu) đã nhộn nhịp. Hàng hóa được phân loại và chia cho các nhân viên giao hàng (shipper) đi giao cho khách. Nhiều khách hàng cũng đến trực tiếp cửa hàng giao dịch để gửi hàng đi. Chị Nguyễn Như Ngọc (ngụ đường Lê Lợi, TP. Vũng Tàu) cho biết, khi dịch chưa bùng phát, cuối tuần nào chị cũng về quê ở huyện Châu Đức. Mỗi lần về, chị lại mang theo thực phẩm, hàng hóa cho gia đình. Gần đây, dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại để phòng dịch nên chị thường đến Viettel Post gửi đồ về cho gia đình.

Đại diện hệ thống Viettel Post tại BR-VT cho biết, có hơn 250 nhân viên giao hàng nhưng đơn vị này vẫn phải thường xuyên tuyển thêm shipper ở nhiều khu vực để đáp ứng nhu cầu mua hàng, gửi hàng ngày càng cao của khách trong mùa dịch.

Tương tự, lượng hàng gửi qua bưu điện cũng tăng mạnh. Bà Vũ Thị Thanh Vân, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho hay, ngoài các đơn hàng mua sắm online, một số dịch vụ hành chính công cũng sử dụng dịch vụ chuyển phát qua bưu điện. Cụ thể, trong tháng 4, đã có 38.737 hồ sơ hành chính công chuyển qua bưu điện; trong tháng 5, tính đến ngày 18/5 có 32.125 hồ sơ và khoảng 17.300 căn cước công dân được chuyển phát qua đường bưu điện. Hiện nay, 193 bưu tá trong toàn hệ thống phải làm việc hết công suất để bảo đảm hàng hóa, hồ sơ đến khách hàng nhanh chóng và an toàn trong mùa dịch.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Nhằm bảo đảm an toàn cho shipper, khách hàng, chủ các cửa hàng luôn yêu cầu nhân viên giao hàng phải đeo khẩu trang, khi giao nhận hàng phải sát khuẩn tay. Đại diện cơ sở Giao hàng nhanh (361 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) cho biết, trong những đợt dịch COVID-19, đơn vị đã có những kịch bản ứng phó kịp thời khi tăng cường tuyển dụng nhân sự mới, hướng dẫn kỹ năng, biện pháp phòng dịch, đặc biệt là duy trì thói quen đeo khẩu trang; giữ bàn tay luôn sạch; sát khuẩn gói hàng…

Tại Bưu điện tỉnh, tất cả cán bộ, công nhân viên và người lao động, nhất là các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khách hàng như nhân viên giao dịch, bưu tá, nhân viên bưu điện văn hóa xã đều phải đeo khẩu trang y tế, khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với khách hàng. Đồng thời, bưu điện cũng khuyến cáo khách hàng đeo khẩu trang, sát khuẩn trong khi giao dịch. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh khuyến khích khách hàng sử dụng ứng dụng My Vietnam Post và các phần mềm quản lý bán hàng đã kết nối với hệ thống bưu điện như Tpos, Sapo, Pancake,… để tạo đơn và in nhãn vận đơn bưu gửi tại nhà. Tại các bưu cục, Bưu điện tỉnh bố trí các khu vực/quầy giao dịch riêng để phục vụ khách hàng đã tạo đơn/in nhãn vận đơn nhằm đẩy nhanh tốc độ chấp nhận bưu gửi và giảm thời gian giao tiếp của khách hàng.

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh còn phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa UBND các huyện, thị, thành phố tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC của người dân tại các điểm phục vụ, bưu cục bưu điện. Đồng thời đề xuất Sở TN-MT triển khai dịch vụ tiếp nhận tại địa chỉ, giải quyết hồ sơ đất đai nhanh theo yêu cầu người dân để hạn chế tổ chức và tham gia các sự kiện đông người tại các địa điểm công cộng.

Còn Viettel Post, ngoài các giải pháp phòng dịch, Viettel Post có chương trình “giảm 5K” cước chuyển phát áp dụng cho đơn hàng tạo qua app/web ViettelPost đến hết ngày 30/6 nhằm khuyến khích khách hàng hạn chế giao dịch trực tiếp.

Bài, ảnh: QUANG VŨ