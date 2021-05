KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021: Thí sinh mắc COVID-19 được đặc cách xét tốt nghiệp

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, quan điểm của Bộ GD-ĐT là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng nhưng phải bảo đảm an toàn, nhất là trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Địa phương nào an toàn, không giãn cách xã hội, thí sinh (TS) nào an toàn thì sẽ tổ chức và tham dự kỳ thi, dự kiến vào ngày 7 và 8/7. Các khu vực thi sẽ bố trí các phương án phòng thi cho các TS diện F1, F2, F3 với các phương án phòng, chống dịch phù hợp. Trường hợp cần thiết, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức thêm đợt thi.

Từ mùa tuyển sinh năm 2020, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu BCĐ thi các tỉnh, thành phải có phương án phân loại TS theo 4 nhóm: F0, F1, F2, F3 và các TS khác. TS F0 được đặc cách xét tốt nghiệp và được tạo điều kiện tham gia xét tuyển ĐH bằng các hình thức phù hợp. TS diện F1, F2, F3 được bố trí thi tại phòng thi hoặc điểm thi riêng.

“Bộ GD-ĐT cũng đã chỉ đạo các trường ĐH có phương thức xét tuyển phù hợp, bảo đảm tối đa quyền lợi cho TS, đồng thời bảo đảm quyền chủ động tuyển sinh của các trường. Trong giai đoạn này, ưu tiên trước hết của các em là bảo đảm an toàn sức khỏe, bình tĩnh ôn thi và chiến thắng dịch bệnh” - ông Mai Văn Trinh cho biết.

HOÀNG DƯƠNG